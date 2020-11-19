影／北港朝天宮開光全紀錄！「軟身」媽祖哪裡不一樣？
影／北港朝天宮開光全紀錄！「軟身」媽祖哪裡不一樣？
文/保庇NOW
calendar_today2020-11-19 22:00:00
開光，又稱「開眼」、「開光眼」，為一種轉換儀式，在台灣在地信仰中，大家相信透過開光點眼的儀式可以將原本只是「工藝品」的神佛聖像轉換成「有靈性的」、「神聖性的」神像。所有供奉的神像都需要開光點眼。此外，像是建醮用的紙紮、王船或龍舟、供桌彩繪等，均會選定良辰吉時，並請道士、法師舉行開光點眼儀式。
專門紀錄台灣民俗文化的知名Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】透過影像的方式，如實紀錄了「開光」儀式，過程相當繁瑣且慎重，不是拿了硃砂筆在神尊上點幾點就稱為「開光」，從開光的時辰到引神靈進到神尊內，每一個步驟都需要擲筊請示神明，以求慎重。在影片中，更特別請到享譽全台的雕刻師蔡炯容大師，為大家講解「軟身」神尊和一般神尊的差別，讓許多不了解「軟身」是什麼意思的觀眾都學到了寶貴的一課。現在，就讓我們透過影像的紀錄認識神尊「開光」的儀式過程吧！（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】授權提供，不得隨意改寫、轉載*