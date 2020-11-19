490萬起，輕量化全新BMW M2 CS限量在台上市！

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要在賽道上破風馳騁，首先就是要擺脫不必要的車身包袱，全新BMW M2 CS在車身結構上大量採用輕量化且強度更勝鋼材的CFRP碳纖維複合材質。佇立車首，最先印入眼簾的便是減輕50%重量的碳纖維引擎蓋，除了輕量化設計更增添了中央進氣口，為引擎提供更充足的散熱冷卻效果；引擎室內的碳纖維拉桿除了強化車身前半段的鋼性，搭配DSC動態穩定控制系統狀態更造就了M2 CS出色的敏捷度與操控性；全車頂堅固而強韌的棋盤格造型M碳纖維材質，更為BMW M2車系首創；此外，M2 CS前下擾流、水滴型後視鏡蓋、後保下擾流、M擾流尾翼等，皆換上碳纖維材質，競技化而動感的設計，讓駕駛者得以享受沒有負擔的操控樂趣。
為彰顯更狂妄的賽道跑格靈魂，全新BMW M2 CS換上專屬的19吋黑色高光澤輕量化鍛造鋁圈，經典Y幅式的輪圈設計與沉穩的色澤，道出令人無法忽視的賽車語彙。輪圈之下M2 CS標準配備全新M運動化煞車套件，複合式通風碟盤中央採用鋁合金材質減輕重量，高調的紅色造型前6後4活塞固定式卡鉗搭配加大碟盤（前輪直徑400mm, 後輪直徑380mm），在駕駛者激烈操控時提供更強大敏銳的煞車力道與穩定性，另也提供耐磨度更佳且使用壽命更長久的陶瓷煞車配金色卡鉗或19吋霧金色輪圈選項配備。BMW M2 CS標準配備米其林PILOT SPORT CUP 2賽道專用跑胎，前輪特地為M2 CS打磨的胎紋，展現優異的轉向與循跡性，搭配後輪則提供了極致的抓地力與穩定高速過彎性能，滿足熱血車迷在激烈操控時的高標準需求；對於將M2 CS作為日常使用的駕駛者也可選擇米其林PILOT SUPER SPORT輪胎，在一般道路上保有絕佳的舒適性與安全性。
不讓外觀專美於前，全新BMW M2 CS內裝更是巧奪天工，處處可見Alcantara麂皮材質與對比紅色縫線設計。M專屬多功能方向盤、車內門板與中控觸控螢幕下飾板，皆以柔軟而堅韌的Alcantara麂皮包覆，副駕駛座前方更鑲上專屬的紅色”CS”字樣，有如M朝聖者的身分象徵。M2 CS座椅使用了與 M4 CS 相同的桶型M專屬跑車座椅搭配M縫線安全帶，結合Merino真皮與Alcantara 麂皮雙材質，強化了腰靠、腿靠以及肩頸的支撐性，讓駕駛在急速過彎時擁有完美的側向支撐；椅背上發光的 M2 銘牌與頭枕的經典M三色繡線裝飾，刻畫出專屬於M車主的經典標誌。M2 CS車內碳纖維車門把、中央鞍部以及輕量化M專屬跑車座椅，有效地減輕車體重量強化衝刺效能。
全新BMW M2 CS帶著純正M Power血統的M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達450匹德制馬力與550牛頓米的扭力輸出，較M2 Competition提升了40匹馬力，搭配M DCT 七速雙離合器變速箱，擁有4.0秒完成0-100 km/h加速的驚人實力，搭配M駕駛套件極速可達280 km/h (電子限速)。M2 CS沿用自M4車款的M跑車化電子懸吊系統，具有Comfort、Sport與Sport+共3種模式，可根據不同的駕駛風格與用途改變避震器阻尼、底盤與動態反應等設定，不管在一般道路行駛或是賽道競速時皆能游刃有餘，喜愛熱血操控的車迷可在M動態控制模式(MDM)下，將更多的動力將分配至後輪，操控將更加靈敏，過彎時車尾能夠輕微的滑移，提供更多駕駛樂趣。
M2 CS更強化的的M運動化排氣系統含兩組電子閥門控制系統，透過中控台的M Engine Dynamic Control 按鈕，即可產生獨特熱血的M跑車聲浪，並對應不同駕駛模式提供最佳的排氣效果，加上新增微粒過濾器，有效減少廢氣排放汙染；BMW M2 CS油耗數據也同樣具有過人的表現：油耗為9.8km /L，二氧化碳排放量232.55 g/km（資料來源：中華民國經濟部能源局）。
全新BMW M2 CS建議售價：490萬元