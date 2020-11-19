咳、痰、喘小心肺阻塞？1分鐘自我測試肺功能好壞

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吸菸是造成肺阻塞（COPD）最主要的危險因子，國民健康署指出，由於長期吸菸與二手菸會導致肺泡被破壞造成肺阻塞。慢性下呼吸道疾病為108年國人十大死因第7名，每年死亡人數超過6,000人，其中肺阻塞就超過5,000人。
根據研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險與不吸菸者相比超過6倍，若童年在二手菸環境生活達16至18年，成年後肺阻塞的死亡風險為沒有二手菸暴露者的1.31倍，未吸菸的成年人每周暴露於二手菸環境超過10小時，有1.42倍的肺阻塞死亡風險。
罹患肺阻塞卻不自知 肺阻塞一分鐘登階檢測
台灣胸腔暨重症加護醫學會林孟志理事長表示，根據健保署資料顯示，國內仍有40萬人罹患中重度肺阻塞而不自知。而學會調查顯示，40歲以上民眾有高達5成不清楚肺阻塞疾病，更有7成不知咳、痰、喘，是肺阻塞症狀，容易與一般感冒混淆。要了解自身是否為肺阻塞高危險族群，民眾可藉由「肺阻塞一分鐘登階檢測」初步自我測試，以每分鐘登50階至80階為目標，保持肺阻塞低風險的健康狀態。若肺功能屬高風險地帶，應盡快就醫尋求專業建議。
．30階以下（2樓）：肺阻塞高風險，建議儘早至胸腔內科檢查
．30-50階（2-3樓）：肺阻塞中風險，請持續注意肺部健康
．50-80階（3-5樓）：肺阻塞低風險，請繼續往超越80階邁進
國民健康署長王英偉提醒，越早戒菸對身體越好，早期發現肺阻塞及輔以適當治療與復健，是肺阻塞患者維持肺功能並提高生活品質的關鍵。
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