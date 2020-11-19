只用年齡區分消費族群？GO SURVEY揭密解構分眾消費力

年初新冠肺炎爆發衝擊全球市場經濟，連帶也影響到民眾的消費習慣，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今(19)日舉行消費趨勢論壇，以「掌握分眾消費力，贏向競爭心未來」為題，特別揭密解構千萬名HAPPY GO卡友實際消費數據，並分享疫情期間如何透過數據分析更精細的分眾消費力，達到更精準地媒體操作與行銷效果，共創消費者與品牌雙贏的關鍵，活動現場吸引逾200位廣告主和品牌商等業界夥伴熱烈參與。

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鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，新冠肺炎讓全球產業面臨破壞式創新，促使宅經濟、零接觸商機等商業模式加速崛起，在疫情的挑戰下，為了更精準有效地達到行銷效果，更精細的分眾行銷，亦成為必然的趨勢。

梁錦琳總經理指出，根據GO SURVEY市調資料觀察旗下上千萬名HAPPY GO卡友消費習慣，發現今年因疫情影響，消費者購物轉趨保守，以整體來看，30、40歲世代卡友的平均消費金額，均微幅下滑2%至4%，但若再細分到家庭組合來分析，就可以看出，39歲以下的單身族群、已婚尚無小孩的夫妻、以及家有6歲以下嬰幼兒新手父母，平均每人消費金額仍持續成長中。這代表光用傳統方式以年齡來區分消費族群，已經無法精準了解民眾的消費習慣。



▲鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代以市調、數據分析搭配精準的數媒操作是獲客不二心法！(圖/品牌提供)

由於年輕、輕熟單身族群及尚無子女的夫妻，其消費力與消費內容，與已擁有孩子的夫妻相比，差異性相當大，梁錦琳總經理形容現代男女，結婚比較像是「室友」的類單身模式，各自仍保有部分原有的生活習慣，且在生活較無負擔的狀態下，金錢可支配度較大，對於多元的休閒娛樂與探索生活，依然抱有相當大興趣與活躍性；直到生了孩子之後，雙方的生活重心才會完全改變，這個時候才真正比較像「一家人」，除了生活作息外，消費模式也會趨於一致。





為了更精準有效地達到行銷效果，分眾行銷將成為必然的趨勢。GO SURVEY以HAPPY GO千萬會員實際消費資料為依據，提出今年疫情整體消費市場觀察，再從市調中，深入洞察消費者的潛在需求，並透過龐大資料庫進行數據分析，找到出消費者下一次的購買機會點，最後透過iCONNECT挖掘出潛藏數據背後的價值，規劃執行有效能的數位媒體操作，透過不同媒體的投放，精準為不同的合作夥伴帶進真正的客戶，藉此成為品牌和企業主最佳的行銷顧問。她同時強調，市調、數據分析搭配精準的數媒操作，絕對是後疫情時代的獲客不二心法！

論壇最後以精采的核心對談作為活動收尾，鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城指出，民眾的消費需求，會在不同人生階段中不斷地轉換，即便面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，消費需求也從未消失，只是消費行為被改變了，因此只要能滿足消費價值鏈中的一個環節，就能重新驅動商機！擁有GO SURVEY市場研究顧問和iCONNECT智慧媒體二大事業體的HAPPYY GO大方和與會者分享，透過數據資料分析，找出分眾消費力，才能提供更精準的顧問式銷售，創造品牌與消費者雙贏的互動。