It’s Time To Rock隨心所欲 刻不容緩，Volkswagen T-Roc搖滾跑旅104.8萬起熱血登場

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T-Roc身為Volkswagen休旅家族中最富駕控樂趣的跑旅，動力調教絕不容小覷，採用MQB模組化橫置引擎技術平台，結合各式車型優點，如小車靈活性、休旅車高視野和掀背車的操控感，在行駛中顯現平穩操駕與精準操控，搭載Volkswagen引以為傲的TSI引擎科技，包括1.5升與2.0升直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油引擎，其中1.5 升 TSI 引擎最大馬力150ps與25.5kgm扭力，同時具備ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在1400 至4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速130 km／h 之下，引擎自動讓2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率10%，同步降低油料消耗和碳排放，提供能源效率1 級的優異表現，而2.0 升TSI 引擎則給予強勁動能，展現超越同級的190ps 最大馬力與32.6kgm 扭力，0-100km加速僅7.2秒。
為展現強悍跑旅精髓，330 TSI R-Line Performance車型特別搭載R-Line Performance專屬運動化懸吊系統，車身降低10mm，具有4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統和Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，更能精準智慧分配動力和俐落駕控，此外可自由變換四種駕馭模式選擇：節能／一般／運動／個人化，滿足所有渴望熱血駕馭感受的消費者。
T-Roc如其「Rock」之名，以跨界跑旅之姿成為Volkswagen最具搖滾靈魂的跑格化休旅，Coupe-like的斜背設計呈現出如跑車般的外型，流暢的車身線條打造出肌理分明的車側身影，些微外擴的輪拱則營造出熱血的運動化氣息，而由A柱延伸至C柱的鋁合金飾條，加強了外觀的流線動感，更凸顯了雙色懸浮式車頂，讓The T-Roc成為道路上眾所矚目的焦點。
在車頭部分，T-Roc傳承Volkswagen休旅家族設計，水箱護罩往兩旁延伸至LED頭燈，呈現家族化特色，在頭燈下方的六角形環狀LED獨立式日間行車燈同時也是轉向指示燈，獨特的設計使The T-Roc在夜色中更具辨識度，車尾則擁有LED高亮度燻黑尾燈，加上後保桿左右鍍鉻飾框和運動化雙邊尾飾管，讓整體視覺盡顯跑車質感，此外280 TSI Style Design車型和330 TSI R-Line Performance車型分別配有18吋Grange Hill輪圈和19吋Suzuka鋁圈，展現The T-Roc強而有力的霸氣跑格，全車系更標配炫銀車頂行李架，不僅充滿戶外運動氣息，更能讓車主自由搭載各種物品，而330 TSI R-Line Performance車型則享有多項專屬配備，包含R-Line Performance專屬外觀空力套件、R-Line Performance專屬銘牌，和全景式電動玻璃天窗（280 TSI Style Design車型另可選配），徹底呈現T-Roc運動化跑旅本色，在車身顏色上，T-Roc擁有7款單一車色，搭配黑色懸浮式車頂，共推出13種車色選擇，讓消費者可自由混搭出專屬的個人風格。
T-Roc在內裝上同樣具有跑旅風采，其中330 TSI R-Line Performance車型更以多項專屬套件展現強烈運動化座艙氛圍，包含R-Line Performance專屬前車門金屬門檻飾板、R-Line Performance專屬金屬踏板、R-Line Performance專屬運動化真皮多功能方向盤和R-Line Performance專屬運動化湛黑頂蓬，同時採用包覆性極佳的 ArtVelour 類麂皮運動型座椅，打造熱血的動感跑旅氣息，而全車系皆搭載具備換檔撥片的三幅式真皮多功能方向盤和真皮排檔桿，搭配專屬車室氛圍燈（門把飾板邊條、門側收納箱內、腳踏板處），營造獨特的車室駕馭氛圍，車內飾板則提供典藏灰（Caribou Gray）和曜石灰（Shadow Steel），以彰顯大器質感。
在數位科技方面，T-Roc採用駕駛導向的數位化座艙設計，全車系標配Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表以及 Composition Media 8吋多媒體鏡面觸控主機，同時提供App-Connect 多媒體手機鏡射（含Apple CarPlay 與Android Auto）和We Connect Go® 福斯智聯，給予駕駛者最直覺的行車資訊和聯網便利性。
T-Roc不僅帶給駕駛者強勁有力的動能和獨樹一格的外觀，在舒適度與便利性表現同樣令人驚艷，全車系標配雙前座椅加熱功能和Air Care Climatronic雙區電子恆溫空調，更擁有後座冷氣出風口（附電源插槽）與行李廂便利取物口，基本容積為445公升，6／4分離後座椅與行李廂底板高低可調、車室容積可達1,290公升，加上可前傾式前乘客座椅，車室空間更加寬敞、可輕鬆載放長形物體，滿足各種載物需求。
T-Roc標配6 具SRS 氣囊和IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、主動乘員防護系統、後方輔助停車煞車功能、疲勞駕駛警示系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統等，打造最完整的主被動安全科技和行車安全；280 TSI Style Design以上車型更同步搭載車道維持及偏移警示系統（含自動修正輔助系統）與Park Assist 自動停車輔助系統。
Volkswagen全車系皆適用長里程彈性保養，回廠更換機油周期延至最長二年或最多30,000 公里，給予更彈性多元的保養方案，同時再搭配最新「福斯人禮遇計畫」、「行動禮遇」和全新「輪胎保固方案」，將為The T-Roc車主帶來更多便利貼心的服務。
#TimeToRock The T-Roc搖滾跑旅以隨心所欲的身影、刻不容緩的態度，挾帶搖滾精神熱血上市，更限時推出限量優惠方案，2020年12月31日前入主280 TSI Life車型，即可以優惠價25,000元升級後行李廂電動啟閉尾門與車道維持及偏移警示系統 （建議售價50,000元），限量100台；而在上市發表會後，本周末起，The T-Roc將於各大Volkswagen授權服務展示中心展開「Rock Day搖滾玩家熱血出擊」活動，緊接著更於11月28日至11月29日假信義區微風松高一樓廣場舉辦Rock Taipei賞車活動，敬邀消費者立即感受The T-Roc率性不羈的搖滾魅力。
2021年式T-Roc預售價：
| 車型
| 新台幣建議售價
| 280 TSI Life
| 1,048,000元
| 280 TSI Style Design
| 1,128,000元
| 330 TSI R-Line Performance
| 1,328,000元