翻轉學習！教育新創團隊推「參與式」教材　聚焦公投議題

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時習教育認為，各種型態的議題充斥在現今訊息分眾的時代，台灣社會迫切需要一個跨同溫層以練習同理，並理性溝通的方法。在經歷2018年全國公民投票後，時習教育與深耕不同社會議題的組織們協力，結合多方的專業知能與教育經驗，籌劃《議題更衣間，踏進他溫層》思辨雙年展，並在今日於社會創新實驗中心辦理群眾募資專案記者會。
時習教育創辦人林家安表示，在面對瞬息萬變的社會，教育創新並非為創新而創新，而是要回應當代的重要議題，但他卻發現，在教育現場，非學校單位常常會因為不熟悉學生心理狀態或學校的課程規劃等問題，導致難以使用最新的資訊來設計課程內容。
也因為有這樣的實務經驗，時習教育在經歷2年的醞釀與測試，成功轉譯社會議題內容為有趣的解謎遊戲包及角色扮演遊戲（LARP）等新型態教材，此次將以專案模式，透過遊戲的情境與方法，陪伴社會大眾學習，共同面對明（2021）年的公民投票，以及更多的公民議題討論。
此外，時習教育同時宣布與愛滋感染者權益促進會、彩虹平權大平台及社會創新實驗中心等單位協力推出「議題更衣間，踏進他溫層」的專案內容，即將於24日於嘖嘖平台上開跑，盼能讓各中小學、高中與實驗教育等各級學校能直接運用，帶領下一代學習面對不同意見的態度與溝通方法，且讓社會議題被理解與討論，在共創共好未來的同時，亦提升下一代教育的品質。