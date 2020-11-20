86.9萬元起，首創以歌手身分亮相Nissan New Juke正式上市

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86.9萬元起，首創以歌手身分亮相Nissan New Juke正式上市

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-20 02:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
初代Nissan Juke問世時，以獨特外型與性格，打破許多人對CUV的想像，也可算是當前開啟CUV濫觴的始祖之一，也因為在當時以超越當代的前衛設計，讓初代Juke十分長壽，直到2019年才迎來第二代車款，在受到武漢肺炎影響下，元預計在2020年中就要引進台灣的全新第二代Juke，終於在2020年11月19日正式在台灣上市，採三種等級車型編成，在全面改款下，平均售價略低於上一代，讓全新Juke更具有吸引力。
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在正式上市之前，全新Juke自11月6日就展開預售，至上市發表日，預售訂單已創下超過200張佳績，首批限量50台搭載頂級Alcantara®麂皮內裝的J-Luxury奢華套件車規「駕趣奢華版」，更於預售期間即完售。為展現Juke在市場上的獨特個性，裕隆日產更別出心裁地與華納音樂合作，以「國內首位顱內高潮感官系歌手」之手法塑造全新Juke新穎形象，融入近年十分流行的「ASMR顱內高潮」概念，以New Juke為主角，收錄New Juke手部觸碰、摩擦各個部位、以及操作介面時所發出的聲音收錄下來，並由華納音樂製作人、知名DJ-小四老師，將這些聲音混音製作New Juke全新「ASMR顱內高潮」單曲，同時拍攝MV，並將於11月19日New Juke發表當天，同步於線上發表，獨特的宣傳方式可說是台灣車壇首度創舉。
外型上，New Juke完美呈現英倫原生設計理念，承襲Nissan家族語彙V-motion 2.0水箱護罩，特色分離式車燈組搭配LED Y字型魅力頭燈，顛覆大眾對於跨界休旅的想像，車側硬朗的肌理線條，搭配同級唯一19吋雙色切削式鋁圈(註3)，散發濃烈歐系熱血跑格感。

全新Juke在內裝部分，配備新世代D-Shape真皮方向盤、承襲GT-R跑格三環式出風口和迎賓氣氛光源，搭配全新Monoform一體式跑格化座椅，兼顧舒適與包覆性。針對內裝質感要求的層峰玩家，還可加價兩萬元升級頂級Alcantara®麂皮內裝的J-Luxury奢華套件組，讓車主體驗媲美豪華跑車的奢華感受。

Nissan首次引進1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器全新動力組合，搭載之全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎為雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發，採用電動廢氣渦輪增壓器與渦輪增壓水冷式冷卻系統等創新技術，除加快渦輪作動反應外，更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用度，並運用東瀛戰神GT-R的鏡面缸孔熔射技術，最大扭力提升至20.4 kg-m直逼2.0升引擎的動力表現。New Juke同時搭載DCT濕式雙離合器變速箱附7速自手排，動力傳輸直接，傳遞更好的加速性能，並提升燃油經濟性，創造17.6 km/L的完美油耗，搭配賽車級的換檔撥片與D-Mode整合駕駛模式，在毫秒換檔間都能充分感受到熱血澎湃的暢快感，盡享操之在我的駕駛樂趣。

全新Juke以全新CMF底盤造車技術打造，在乘坐舒適度、操控穩定性皆大幅提升，車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500 Mpa，2019年更榮獲Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮(註4)。

全新Juke 標配Nissan Intelligent Mobility智行科技，主動安全配備包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統(含進階自行車偵測)、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統(ATC/ARC)等；「駕趣版」更享有完整情報安全配備，包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，最高達33項安全極致守護，全新Juke讓您放膽體驗前所未有的駕馭安心感受。

全新Juke配備豐富的娛樂系統，全車規標配8吋智慧影音多媒體系統，內建Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結功能，「駕趣版」以上搭載7吋全彩多功能數位儀錶板，提供智慧、更直覺的駕駛操作，「駕趣享樂版」更搭載同級唯一的BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響系統(註3)，以人體工學量身打造全車8支揚聲器，包含高音、低音喇叭經過工程師精密的計算裝載在最合適的位置，零死角還原音場效果，創造顱內高潮的絕佳聽覺饗宴。

在全新Juke發表會中更邀請Juke於華納音樂的師姐歌手林采欣〈右〉至現場演唱，左為裕隆日產汽車李振成總經理。
在全新Juke發表會中更邀請Juke於華納音樂的師姐歌手林采欣〈右〉至現場演唱，左為裕隆日產汽車李振成總經理。

早鳥優惠活動限時限量

Nissan 全新Juke新世代英倫潮旅擁有魅力前衛的造型，內裝打造精品奢華質感，引領跨界跑旅的新標竿，自11月6日預售以來就廣受各界好評，預售訂單已創下超過200張佳績，19日宣布全新Juke正式上市，共有三種車規編成：「英倫版」建議售價為86.9萬，舊換新價81.9萬元、「駕趣版」建議售價為94.9萬，舊換新價89.9萬元、「駕趣享樂版」建議售價98.9萬，舊換新價93.9萬元，並自即日起至11月30日止，正式展開限量早鳥優惠：下訂全新Juke「英倫版」僅需加價40,000元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂限量100台之「駕趣享樂版」，優惠禮遇二選一，優惠價值皆達40,000元，本月交車可再享專屬交車禮「英倫奢華品茶禮盒」一組(註1)。

 

 

Nissan 全新Juke 規格表
車型

 英倫版

 駕趣版

 駕趣享樂版
全長

 4,210 (mm)
全寬

 1,800 (mm)
全高

 1,577 mm

 1,593 mm
軸距

 2,636 (mm)
引擎型式

 全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎鋁合金直列三汽缸 (GT-R鏡面缸孔熔射技術、T-ECW電動廢氣渦輪增壓器、渦輪增壓水冷式冷卻系統)
排氣量

 999 (c.c.)
最大馬力

 116 .9 ps/ 5,250 rpm
最大扭力

 20.4 kg-m/ 1,750 - 3,750 rpm(超增壓模式)
變速系統

 DCT雙離合器附7速自手排
油耗

 17.6 KM/L
配備

 AHB遠近光燈自動調節系統

 +AVM 360〫環景影像監控系統

 +J-Package 專屬套件組
FCW前方碰撞預警系統

 +MOD 移動物體偵測系統

 +J-Box享樂套件
IEB 防追撞緊急煞車系統

 +BSW 盲點警示系統

 +19吋雙色切削式鋁圈
P-IEB行人防追撞緊急煞車系統(含自行車偵測)

 +RCTA 後方車側警示系統

 +BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響(8支)
LDW車道偏離警示系統

 +DAA 駕駛注意力警示系統

 +前門飾板流線氣氛光源
LDP車道偏離預防及修正系統

 +LED高穿透式前霧燈

 +高隱蔽式隔熱玻璃(後座車窗/後擋風玻璃)
ARC主動行車抑震輔助/ATC主動循跡過彎輔助

 +17吋勁跑鋁圈

  
HSA 斜坡起步防滑系統

 +動感鯊魚鰭天線

 +J-Luxury奢華套件(可加價升級)

+頂級Alcantara®麂皮/皮質座椅與鈦黑鋼琴烤漆內裝
UHSS超高剛性車體

 +Monoform一體式跑格化座椅

(織布/皮質)
1,500 Mpa四門防撞鋼樑

 +全彩多功能數位儀錶板(7吋)

  
LED 頭燈/尾燈/日行燈

 +重機排檔座環形氣氛光源

  
大型擾流尾翼(附LED第三煞車燈)

 +EPKB電子駐車系統附Auto hold

  
D-Shape 多功能運動化方向盤

 +高傳真音響喇叭(2支)

  
跑格三環出風口

 +I-KEY附SMART ENTRY車門啟閉系統

  
Monoform一體式跑格化座椅(織布)

 +PUSH START引擎啟閉系統

  
賽車級換檔撥片

 +智行車聯系統(可加價升級)

  
D-Mode整合駕駛模式 (ECO節能/Standard標準/Sport運動模式)

  

  
全彩多功能數位儀錶板(4.2吋)

  

  
8吋懸浮式觸控螢幕附Apple CarPlay / Android Auto

  

  
高傳真音響喇叭(4支)

  

  
後停車輔助雷達(4具)

  

  
 
註1：本新聞稿所示金額皆為新臺幣，舊換新價係指建議售價並獲得政府補助貨物稅減免之5萬元後之金額，政府舊換新補助與否以政府最終審核為準，相關程序及內容詳見Nissan官網網頁，政府舊換新補助之期限至2021/1/7，是否延展依政府之公告為準。本優惠限於自即日起至2020/11/30止下訂全新Juke新車並完成領牌程序者，公司法人、大宗批(標)售、租賃車、營業車等不適用。「駕趣享樂版」限量100台。本優惠專案活動詳情及詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司，經銷公司並保留最後核准與否權利。
註2：各車型之實際規格、配備及車色以實車為準。20.4 kgm最大扭力值為在超增壓模式所創造。油耗資訊係在實驗室及特定條件下測得，實際油耗與測試值會有所不同，詳細測試條件請參閱經濟部能源局網站http://www.moeaboe.gov.tw。
註3：本新聞稿所示之同級係指進口排氣量1.0渦輪增壓跨界休旅。
註4：Euro NCAP、ANCAP分別指歐盟新車安全評鑑協會與澳洲新車安全評鑑協會，評鑑分數請分別參考網站https://www.euroncap.com/enhttps://www.ancap.com.au/
註5：自主性感官經絡反應（英語：Autonomous sensory meridian response，縮短簡寫為ASMR）亦稱自發性知覺神經反應，是一種通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺。它是皮膚感覺異常的一種愉快的形式，能夠跟聽覺觸覺聯覺進行比較，並可能與震顫的感覺重疊。
註6：以上規格表內容僅列主要配備，配備如與實車不符，請以實車為準。所列數值為標準值，未含容許公差及輪胎尺寸差異。
註7：詳情請洽全國Nissan展示中心，車款資訊請參考Nissan官網或洽詢服務專線0800-088-888。
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