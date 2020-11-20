86.9萬元起，首創以歌手身分亮相Nissan New Juke正式上市

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在正式上市之前，全新Juke自11月6日就展開預售，至上市發表日，預售訂單已創下超過200張佳績，首批限量50台搭載頂級Alcantara®麂皮內裝的J-Luxury奢華套件車規「駕趣奢華版」，更於預售期間即完售。為展現Juke在市場上的獨特個性，裕隆日產更別出心裁地與華納音樂合作，以「國內首位顱內高潮感官系歌手」之手法塑造全新Juke新穎形象，融入近年十分流行的「ASMR顱內高潮」概念，以New Juke為主角，收錄New Juke手部觸碰、摩擦各個部位、以及操作介面時所發出的聲音收錄下來，並由華納音樂製作人、知名DJ-小四老師，將這些聲音混音製作New Juke全新「ASMR顱內高潮」單曲，同時拍攝MV，並將於11月19日New Juke發表當天，同步於線上發表，獨特的宣傳方式可說是台灣車壇首度創舉。
外型上，New Juke完美呈現英倫原生設計理念，承襲Nissan家族語彙V-motion 2.0水箱護罩，特色分離式車燈組搭配LED Y字型魅力頭燈，顛覆大眾對於跨界休旅的想像，車側硬朗的肌理線條，搭配同級唯一19吋雙色切削式鋁圈(註3)，散發濃烈歐系熱血跑格感。
全新Juke在內裝部分，配備新世代D-Shape真皮方向盤、承襲GT-R跑格三環式出風口和迎賓氣氛光源，搭配全新Monoform一體式跑格化座椅，兼顧舒適與包覆性。針對內裝質感要求的層峰玩家，還可加價兩萬元升級頂級Alcantara®麂皮內裝的J-Luxury奢華套件組，讓車主體驗媲美豪華跑車的奢華感受。
Nissan首次引進1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器全新動力組合，搭載之全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎為雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發，採用電動廢氣渦輪增壓器與渦輪增壓水冷式冷卻系統等創新技術，除加快渦輪作動反應外，更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用度，並運用東瀛戰神GT-R的鏡面缸孔熔射技術，最大扭力提升至20.4 kg-m直逼2.0升引擎的動力表現。New Juke同時搭載DCT濕式雙離合器變速箱附7速自手排，動力傳輸直接，傳遞更好的加速性能，並提升燃油經濟性，創造17.6 km/L的完美油耗，搭配賽車級的換檔撥片與D-Mode整合駕駛模式，在毫秒換檔間都能充分感受到熱血澎湃的暢快感，盡享操之在我的駕駛樂趣。
全新Juke以全新CMF底盤造車技術打造，在乘坐舒適度、操控穩定性皆大幅提升，車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500 Mpa，2019年更榮獲Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮(註4)。
全新Juke 標配Nissan Intelligent Mobility智行科技，主動安全配備包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統(含進階自行車偵測)、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統(ATC/ARC)等；「駕趣版」更享有完整情報安全配備，包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，最高達33項安全極致守護，全新Juke讓您放膽體驗前所未有的駕馭安心感受。
全新Juke配備豐富的娛樂系統，全車規標配8吋智慧影音多媒體系統，內建Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結功能，「駕趣版」以上搭載7吋全彩多功能數位儀錶板，提供智慧、更直覺的駕駛操作，「駕趣享樂版」更搭載同級唯一的BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響系統(註3)，以人體工學量身打造全車8支揚聲器，包含高音、低音喇叭經過工程師精密的計算裝載在最合適的位置，零死角還原音場效果，創造顱內高潮的絕佳聽覺饗宴。
早鳥優惠活動限時限量Nissan 全新Juke新世代英倫潮旅擁有魅力前衛的造型，內裝打造精品奢華質感，引領跨界跑旅的新標竿，自11月6日預售以來就廣受各界好評，預售訂單已創下超過200張佳績，19日宣布全新Juke正式上市，共有三種車規編成：「英倫版」建議售價為86.9萬，舊換新價81.9萬元、「駕趣版」建議售價為94.9萬，舊換新價89.9萬元、「駕趣享樂版」建議售價98.9萬，舊換新價93.9萬元，並自即日起至11月30日止，正式展開限量早鳥優惠：下訂全新Juke「英倫版」僅需加價40,000元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂限量100台之「駕趣享樂版」，優惠禮遇二選一，優惠價值皆達40,000元，本月交車可再享專屬交車禮「英倫奢華品茶禮盒」一組(註1)。
| Nissan 全新Juke 規格表
| 車型
| 英倫版
| 駕趣版
| 駕趣享樂版
| 全長
| 4,210 (mm)
| 全寬
| 1,800 (mm)
| 全高
| 1,577 mm
| 1,593 mm
| 軸距
| 2,636 (mm)
| 引擎型式
| 全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎鋁合金直列三汽缸 (GT-R鏡面缸孔熔射技術、T-ECW電動廢氣渦輪增壓器、渦輪增壓水冷式冷卻系統)
| 排氣量
| 999 (c.c.)
| 最大馬力
| 116 .9 ps/ 5,250 rpm
| 最大扭力
| 20.4 kg-m/ 1,750 - 3,750 rpm(超增壓模式)
| 變速系統
| DCT雙離合器附7速自手排
| 油耗
| 17.6 KM/L
| 配備
| AHB遠近光燈自動調節系統
| +AVM 360〫環景影像監控系統
| +J-Package 專屬套件組
| FCW前方碰撞預警系統
| +MOD 移動物體偵測系統
| +J-Box享樂套件
| IEB 防追撞緊急煞車系統
| +BSW 盲點警示系統
| +19吋雙色切削式鋁圈
| P-IEB行人防追撞緊急煞車系統(含自行車偵測)
| +RCTA 後方車側警示系統
| +BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響(8支)
| LDW車道偏離警示系統
| +DAA 駕駛注意力警示系統
| +前門飾板流線氣氛光源
| LDP車道偏離預防及修正系統
| +LED高穿透式前霧燈
| +高隱蔽式隔熱玻璃(後座車窗/後擋風玻璃)
| ARC主動行車抑震輔助/ATC主動循跡過彎輔助
| +17吋勁跑鋁圈
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| HSA 斜坡起步防滑系統
| +動感鯊魚鰭天線
| +J-Luxury奢華套件(可加價升級)
+頂級Alcantara®麂皮/皮質座椅與鈦黑鋼琴烤漆內裝
| UHSS超高剛性車體
| +Monoform一體式跑格化座椅
(織布/皮質)
| 1,500 Mpa四門防撞鋼樑
| +全彩多功能數位儀錶板(7吋)
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| LED 頭燈/尾燈/日行燈
| +重機排檔座環形氣氛光源
| 大型擾流尾翼(附LED第三煞車燈)
| +EPKB電子駐車系統附Auto hold
| D-Shape 多功能運動化方向盤
| +高傳真音響喇叭(2支)
| 跑格三環出風口
| +I-KEY附SMART ENTRY車門啟閉系統
| Monoform一體式跑格化座椅(織布)
| +PUSH START引擎啟閉系統
| 賽車級換檔撥片
| +智行車聯系統(可加價升級)
| D-Mode整合駕駛模式 (ECO節能/Standard標準/Sport運動模式)
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| 全彩多功能數位儀錶板(4.2吋)
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| 8吋懸浮式觸控螢幕附Apple CarPlay / Android Auto
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| 高傳真音響喇叭(4支)
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| 後停車輔助雷達(4具)
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