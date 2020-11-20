▲ 越級打怪？Škoda Superb Combi SportPlus 4x4 沒在怕

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小改款 Superb 共導入房車與旅行車兩種車體，不同的車型等級加總共有六種車型可選。撇除不同等級的外觀套件，全車系共通的是流線、俐落的車身輪廓，雖然全車有棱有角，卻不給人奇形怪狀的感受，反倒有雕刻藝品的精緻感。在這個基礎上，本次試駕車型 Superb Combi SportPlus 4x4 更多了 Sportline 以上才有的性能套件，包含黑色水箱護罩、黑色窗框、降低 15mm 的車高、19 吋 SportLine 鋁圈等，再加上近年流行的莫蘭迪灰色，的確賞心悅目。
照明科技是小改款 Superb 一大賣點，Matrix LED 智慧蜂巢式前保桿複眼頭燈組在年底前全車系都免費升級，可以在不影響其他用路人的前提下，最大化遠光燈的安全效益。過去要擁有這等級的頭燈科技，往往得付出 200 萬以上的代價，但年底前可以用不到 120 萬入手，確實提升了 Superb 的吸引力。
內裝的科技和質感也有越級打怪的實力。以試駕車型而言，由黑色 Alcantara 真皮包覆的跑車座椅，在山道間游移時把駕駛與前座乘客 hold 得好好的，其他時候也給予十足舒適感。小改款全面導入 2021 年式車型，因此方向盤用上品牌最新的設計語彙，試駕車型的三幅式跑車平把方向盤還有換檔撥片，也為駕駛體驗加分。空間是 Škoda 的強項，來到 Superb 亦是如此，Combi 與 Limo 共享 2.8 米的軸距，乘坐在後座一點也不拘束，膝部空間也不需要用幾個拳頭去計較；但礙於四驅系統，中央隆起難免犧牲第五名車客的舒適。
272 匹馬力、35.7 公斤米、5.7 秒破百，再搭配上四輪驅動和 7 速 DSG 雙離合器變速箱，目前台灣要用 200 萬以內的價格買到這樣的動力，大概也只剩空間尺碼都小一號的 Ford Focus ST Wagon，再來就要進入豪華品牌近 300 萬的價格帶。實際體驗時，即便全油門加速，轉速的拉升還是偏向線性，沒有猛爆的瞬間推力，但也少不了令人興奮的貼背感。
Superb Combi SportPlus 4x4 的底盤與操控調校也絕對符合性能車水準。降低車高的運動化避震器，在激烈操駕時撐得住近 4.9 米、1.6 噸的車體，平時在起伏路面上也展現出柔韌的回饋，性能與舒適的平衡確實拿捏得宜。至於操控表現，如果你對 Škoda 的印象停留在 Fabia、Kamiq、Scala 這些平易近人的車，那 Superb Combi SportPlus 4x4 精準且緊實的轉向，絕對超乎你想像。 對我而言，這些肉眼看不到的地方，是這車最吸引人之處。
便利科技方面，Superb 全車系標配第三代資訊娛樂系統，中控螢幕放大至 9.2 吋，也提供繁體中文介面，甚至提供「手勢滑移」、「自訂首頁」以及「自訂我的最愛」等功能；此外，除了 Apple CarPlay，原廠正在為 Android Auto 申請 Google 授權，將來也可以透過回廠升級開通。若不滿足於標配的雙環式儀表，可以再選配近似於 Volkswagen、Audi 的全數位儀表；個人認為雙環式儀表反而保留了類比時代的直覺感受，中間的液晶螢幕也已經很夠用。
安全科技方面，Škoda 也給了 Superb 全車系 ADAS 先進駕駛輔助系統，包含 ACC、車道偏離警示、含緊急輔助煞車的 Front Assist 前方輔助、盲點警示、後方來車警示等系統全面標配，Sportline 以上還有倒車顯影系統。
以年底前優惠價 169.9 萬元、原價 172.9 萬元而言，可以擁有近 4.9 米的旅行車格局、優秀的性能和動態表現、再加上用料和配備的誠意， Superb Combi SportPlus 4x4 確實有一挫豪華品牌銳氣的實力，也絕對能吸引講求 CP 值的旅行車買家。只不過，Škoda 在許多消費者心中還是個平價品牌，如果帥爸帥媽們能拋開品牌印象， 那 Superb Combi SportPlus 4x4 真是難以挑剔的全方位選擇。