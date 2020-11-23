▲ 2020 Fuso Hero 頒獎晚宴高雄重磅舉行，大方送出五噸商用車

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今年活動邁入第三年，以「相信我行」為活動主軸，吸引多達 310 位來自台灣各行各業的 Fuso 車主踴躍報名，不僅報名人數再創歷史新高，網友投票數更高達 300 萬筆以上。
「2020 Fuso Hero 風雲英雄榜」共分成四個競賽項目：「青創我行組」、「卓越我行組」、「相信我行組」及「最佳人氣獎」，第一階段線上票選 9 月結束後，第二階段邀請到產業界、學界及媒體界的專業評審組成決選評審委員會選出入圍名單。於頒獎晚宴上正式宣布 32 位入圍者及各獎項最終名次，每位得獎者將可獲得 2-5 萬元的 Fuso 禮券，最具紀念性的是由鐵漢金屬工作設計製作的獎座。今年的各項的鰲頭獲獎者分別如下：
「青創我行」組冠軍—泰立交通有限公司 黃麒浚先生
自小愛車，長大後與父親投身貨運業，從小規模做起，迄今已擁有六十輛 Fuso 11~17 噸的商用車。
「相信我行」組冠軍—運通遊覽車股份有限公司 張治本先生
投身運輸業近 30 年，對於運輸品質非常重視，除優先與優良駕駛合作外，更視運輸車輛的安全及性能為最高守則。
「卓越我行」組冠軍—屏東縣九如路平慈善協會 黃銓佑先生
從小善心不落人後，自小學六年級開始，常與長輩們上街出任務—鋪馬路，工作雖辛苦卻從不喊累、付出不求回報，只為帶給大家一條安全舒適的道路。目前現任九如鄉路平慈善協會，亦加入政府路平志工體系，期望為社會再盡一份心力。
本屆「最佳人氣獎」共有三位得主：
第一名—川大有限公司 潘建村先生，共榮獲 327,050 票
第二名—運懋實業有限公司 李昱翰先生，共榮獲 260,188 票
第三名—運通遊覽車股份有限公司 張治本先生，共榮獲 256,754 票；同為「相信我行」組冠軍
Fuso Hero 頒獎晚宴今年回歸高雄，特別選在高雄新地標—衛武營藝術文化中心盛大舉行。頒獎晚宴由制霸全國 16 年的競技啦啦隊以「相信我行，無懼前進」的表演揭開序幕。雖受疫情限制，但 Fuso 總公司社長 Mr. Schick 及副社長 Mr. Puchert 巧扮神秘嘉賓分別從德、日連線向現場賓客道賀。晚宴餐點亦充滿巧思，邀請與 Fuso 同樣在地超過 60 年的高雄內門「翔龍筳席」將台灣八大史詩級風景入菜。當天邀請曾參與品牌活動的台灣之光—屏東青葉國小合唱團、台灣歌姬—黃妃、本土天團—玖壹壹熱情開唱。最終晚宴壓軸由「青創我行組」李東景先生抽出 Fuso 堅達 PRO 5 五噸新車得主。