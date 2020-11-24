名家論壇》李兆立／超高修憲門檻降不降　憲改真正主戰場

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事實上，無論從法理面和政治現實面來看，「修憲門檻是否調降」就是這次憲改裡頭，真正的主戰場。
第一，台灣修憲門檻真的高到不正常，而且還會把我們想修正其他不正常的機會通通卡死。
依照現行《憲法增修條文》第12條規定，修憲案要通過，必須依序完成這兩道關卡：
1.立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案；
2.憲法修正案公告半年後，交由公民投票，同意票須達選舉人總數的1/2。
這兩道關卡的修憲設計到底有多難？
首先，比較其他民主國家，美國、英國、德國，只需要議會通過，無需送交公投，議會的通過門檻為1/2或2/3，都低於台灣的3/4；法國、日本、南韓，雖然同樣需要通過議會及公投兩關，但議會門檻都低於台灣，公投門檻採用的「簡單多數」（法、日）和「雙二一」（韓），同樣比台灣的「選舉人總數1/2」要低得多。
其次，從台灣的政治現實來看，3/4的投票門檻，意味著只要1/4立委的反對就能杯葛，而自2008年國會改制以來，僅有2008-2010短短一年多的時間，反對黨未達1/4的29席；至於「選舉人總數1/2」，2020年大選公布的選舉人總數約1,931萬人，通過修憲案需要966萬張同意票，比總統得票數史上最高的蔡英文817萬票，多出將近150萬票。
換句話說，在台灣要通過修憲，不僅要得到朝野的一致支持，還必須在社會擁有非常高度的共識及動員力。正是因為如此，就連「18歲公民權」這樣難得具跨黨派共識的修憲案，仍因為民調上未能顯著獲得國人支持，各界依舊認為無法樂觀，更遑論其他朝野歧異更大的修憲案。
面對如此容易導致破局的修憲門檻，也難怪各界持續觀望。因此，這次不調降修憲門檻，其他憲改工程恐怕會繼續遙遙無期。
第二，所有反對調降修憲門檻的說詞，無論背後的政治考量為何，都只是似是而非的推託謬論，完全經不起檢驗。
長年以來，反對調降修憲門檻的最主要說法，就是憲法是國家根本大法，本就不該隨意修改，才能維持國家法治的穩定。
我們當然同意，修憲相較於一般法律，當然需要更嚴謹的程序。但更關鍵的問題是，我國憲法有「神聖不可侵犯」到需要用世界最高的修憲門檻來綁死嗎？
現在台灣面臨的問題並非政府體制頻頻更動而導致政局動盪，而是連朝野共識高、爭議度低、且台灣遠遠落後其他國家的「18歲公民權」和「人權專章」，都依舊受限於超高修憲門檻而寸步難行。
換句話說，如果台灣是個不正常國家，那超高修憲門檻肯定是其中最不正常的環節，不僅自己本身不正常，更卡死了其他面向的正常化。
另一種說法是，如果調降修憲門檻，恐怕會變成「假修憲，真制憲」的統獨公投，而讓兩岸爆發戰爭。這其實正是2005年國民黨力主調高修憲門檻的主要考量，2015年修憲委員會時也一再重申的主力說詞。
然而，這種說法不僅忽略了近30年各國的獨立公投案例，其實都未依循修憲程序，而是宣布獨立後另行頒布新憲，關鍵還是「國際是否承認」的政治現實，更無視於民進黨自2016年重回執政後，已經逐步改採「中華民國台灣」為號召，成為中華民國體制的捍衛者。
換句話說，修憲門檻是否調降，實際上與台海穩定的關係不大，如果真的到了可以獨立的那天，超高的修憲門檻也無法形成任何阻礙，反而阻礙了現在的我們追求正常憲政的機會。
最後，超高的修憲門檻，不僅造成現行問題無法解決，更綁死了憲法未來與時俱進的空間，而形成「世代不正義」。
沒有人會否認，憲政秩序需要穩定，同樣的，也沒有人能反對，憲政需要保持一定的彈性。正是因為如此，從1991至2005年，我國在14年間經歷了7次修憲，就是為了因應當前的國家情勢，以及台灣民主化的需要而進行調整。
然而，這樣調整的彈性，卻在2005年後幾乎被綁死，但我國憲政所遺留的問題，卻多到自從2012年開始，每次總統大選都被拿出來當政見。如果光是7年後，就能感到整體憲政仍有許多部分需要除錯，更何況30年後甚至70年後？
當憲法持續累積各種不合時宜，卻因為修憲門檻過高而無法除錯，最後可預見的結果，就是實際政治運作與憲政脫節，讓憲法應有的威信及該扮演的穩定角色，蕩然無存。
要停止我們對憲法的慢性謀殺，找回憲政應有的活力，眼前最該做的，就是督促朝野各黨拿出憲改誠意，拿出降低修憲門檻的具體法案版本，並且盡力凝聚共識。
當修憲再度成為可能，所有的修憲議題才能得到應有的重視，整個憲改工程才能取得具體進度。因此，降低憲改門檻絕對是重中之重的主戰場。朝野各黨究竟是玩真的還是玩假的，是全力以赴還是推託怠惰，這就是最關鍵的觀察點。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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