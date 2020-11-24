▲ 全新 Toyota Sienna 油電化預售起跑，雙車型早鳥價 210 萬元起

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大改款配備全面升級
新一代的 Sienna 導入新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID 引擎，最高馬力可達 247PS，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，創造優異的油耗表現。全新採用 TNGA 新世代造車工藝，搭載前-麥花臣式獨立懸吊、後-獨立雙 A 臂懸吊。在配備方面，全新 Sienna 改款後擁有多項同級唯一的頂級配備：四區 S-Flow 恆溫空調、足踢感應電動滑門/尾門及 1,500 瓦電源供應器（附雙 AC120V 插座），使用便利性更為提升。安全方面，全新改款 Sienna 標配TSS 2.0 智動駕駛輔助系統，不僅擁有可跟車到停的「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」及「LTA車道循跡輔助系統」，還有「AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統」。此外，全新 Sienna 還擁有「10 顆 SRS 氣囊」。更全面標配「PKSB 防碰撞輔助系統」、「RCTAB後方車側警示系統(附煞車輔助&行人偵測)」、「PVM 環景影像輔助系統」及「停車輔助雷達(前後共8具)」等 35 項主被動安全防護系統。
此外，鉑金版配備更為豐富。全新搭載 20 吋鋁圈（附亮銀鋁圈蓋）、10 吋 HUD 抬頭顯示器、電動方向盤（附記憶功能）、11.6 吋後座影音娛樂系統（支援 HDMI 及手機投影）。
全新 Hybrid 油電複合動力
在全車 4 年或 12 萬公里原廠保固之上，和泰汽車總代理更提供 Hybrid 電池 8 年或 16 萬公里原廠保固，並擁有全台 8 大經銷商 132 個維修據點。
早鳥優惠價 210 萬元起，限量 100 台
新一代 Sienna 共規劃兩個等級：旗艦版（舊款XLE）及鉑金版（舊款Limited）。本次全新改款後，兩個等級都新增市場價值達 27 萬元的配備，但預接單價格維持與舊款相同，分別為旗艦版 238 萬元、鉑金版 290 萬元。特別推出限量 100 台的早鳥優惠，以旗艦版 210 萬元、鉑金版 265 萬元的尊榮價格回饋搶先在年底前下單車主。