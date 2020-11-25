影／日本飛行員一心救台灣人民！成神「飛虎將軍」佑鄉里
影／日本飛行員一心救台灣人民！成神「飛虎將軍」佑鄉里
文/保庇NOW
calendar_today2020-11-25 22:00:00
位於台南安南區的鎮安堂，主祀「飛虎將軍」。飛虎將軍本名為「杉浦茂峰」，為二次大戰期間（西元1944年）駐紮在台灣的日本空軍，時任日本海軍兵曹長，同年10月12日上午台灣發生空戰，其駕駛零戰32型戰機迎戰美軍，鎮安堂廟方也特別製作零戰32型戰機的模型供奉於神尊旁。
當時，杉浦所駕駛的戰機與美軍在台南海尾寮莊上空對戰，杉浦的戰機尾翼不幸被美軍擊中，墜落過程中，其為避免墜落在村莊中殃及無辜百姓，沒有立即逃生，反而是努力將戰機拉往村莊外圍的魚塭、農地，等到戰機遠離村莊自己才跳傘求生。錯過逃生黃金時段的杉浦，其降落傘被美軍擊落，杉浦直接自高空墜地而亡，杉浦戰歿後被追贈為少尉。可是，戰歿犧牲的日本飛行員又是怎麼走上台灣在地信仰的神桌呢？據說，背後有著一段多位當地居民都親眼目擊的靈異傳說，就讓Youtube知名頻道【哥文】的主角「哥文」帶大家親身走訪一趟，揭開「飛虎將軍」的神秘面紗吧！（編輯：連宜方）
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