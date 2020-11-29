台媳婦揭星國天價生產費用 一看帳單驚呼：台灣健保太讚
台媳婦揭星國天價生產費用 一看帳單驚呼：台灣健保太讚
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-11-29 12:30:00
The China Post報導，台灣健保制度在全世界數一數二。當你人在國外不可避免必須看醫生，收到那驚人帳單費用後，絕對會深深感念家鄉的健保制度。近日，親子部落客小潔分享在新加坡生產的經驗，從產檢到出院，一共花了近新台幣30萬元，看到驚人的帳單才驚覺台灣健保制度的好處。
小潔從馬來西亞移居到台灣長期居住工作，身為職業婦女的她身兼部落客，也是通告藝人。今年8月，她在臉書分享在新加坡的生產過程，比較台灣與新加坡的生產醫療制度，獲得熱烈討論。PO文寫道，來自馬來西亞的她從台灣搬遷到新加坡後，懷上第二胎，原本打算回台灣生產，但由於疫情只好選擇留在新加坡。
她分享道，去診所接受定期產檢，包括諮詢費、超音波，產檢費用 (不含營養補充品)每次竟高達新幣200至300元 (約新台幣5000至6000元)，整個孕期的產檢費近新台幣8萬至9萬。
「在台灣習慣了有健保，孕期一點點不舒服就會想去看個醫生討個安心，在新加坡真的母湯。」小潔寫道。
後來她在未打無痛分娩的情況下自然產，住了3天2夜，出院結帳竟高達新幣10,300元 (約新台幣22萬元)。小潔補充道，聽其他朋友說剖腹產要將近新幣2萬元(約新台幣42萬元)。第一胎在台灣生的小潔表示，那時才花了幾千塊台幣，直呼：「台灣的健保制度真的很棒。」