頂新越南油案更審 17項新證據未調查 法界：有爭議
頂新越南油案更審 17項新證據未調查 法界：有爭議
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 19:00:00
頂新越南油案更審部分今天宣判，台中高分院以原料油品質有疑慮、越南檢驗公司發出的可食用證明不足為憑等理由，再度重判頂新製油前董事長魏應充等人，頂新製油發出聲明強調17項可證明無罪的新證據全未獲調查，將再上訴。法界人士認為，若前審認定可能有誤，法院應就事實作必要的證據調查。
頂新製油2012年1月到2014年10月，向越南大幸福公司合法進口豬脂原料油，並製成符合國家標準的食用油販售，2014年間越南工商部應我國衛福部查詢，出具函文指稱大幸福公司沒有「食品安全證書」，檢方在21天後起訴頂新製油違反《食品安全衛生管理法》，理由是大幸福油品不具人體食用品質。全案一審無罪，二審改判有罪，去年最高法院判決部分定讞、部分發回更審。台中高分院今天就更審部分重判頂新製油前董事長魏應充等人，理由是原料油品質有疑慮等，頂新製油回應，全案陸續出現的17項新證據已可一一證明本案被告真實無辜，包含目前已有新證據可證明大幸福上游的原料供應商，購買豬隻來源合法且為健康無病豬，當地人也直接食用這些油品。
頂新製油強調本案可證明被告無罪的17項新證據全未獲調查，無法接受判決結果，將在收到判決書後提出上訴。法界人士分析，《刑事訴訟法》採取無罪推定原則，被告無須證明自己無罪，而是檢察官要來證明被告有罪，一開始法院認為被告無法證明油品是由健康無病豬隻所熬製，直接推論大幸福油品不能供人食用，已違反最高法院多次強調的無罪推定原則在先，現在被告已提出新證據自證油品是由健康無病豬隻所熬製，具食用品質，法院仍未進行證據調查就論定被告油品有問題，就法界觀點並沒有說服力。