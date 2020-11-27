Kymco 新車四連發，RevoNex 超跑之鄉量產啟動

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Kymco 新車四連發，RevoNex 超跑之鄉量產啟動

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calendar_today2020-11-27 00:25:01

Kymco 新車四連發，RevoNex 超跑之鄉量產啟動
▲ Kymco 新車四連發，RevoNex 超跑之鄉量產啟動
台灣光陽工業 Kymco 今日於「Time to Excite 國際新車發表會」盛大發表四款新車：豪華三輪探險巡旅 CV3量產版、兩段自動變速電動機車 F9、跨界大型速克達 DT X360 及白牌旗艦運動休旅重機 KRV。Kymco 並宣布首次登陸歐洲規劃生產基地，為將以台灣品牌義大利製造的百萬級電動重機街跑 RevoNEX 量產上市做準備，發表會更壓軸上陣全新一代 AK 550 未來藍圖。
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三輪旗艦重機 Kymco CV3 量產版。
三輪旗艦重機 Kymco CV3 量產版。
市跨界雙缸三輪旗艦重機 CV3 探險巡旅量產版 2021 問世
在發表會前神秘預告的三輪旗艦重機 Kymco CV3 終於重磅亮相。CV3 不僅是 Kymco 旗下第一款三輪大型速克達，也是當今全球定位最頂級、配備最豪華的全新跨界三輪探險巡旅「Adventure Tourer」旗艦重機。

CV3 採用 550cc 的雙缸引擎，擁有豪華舒適設計、出眾性能、堅固結構、符合人體工學的座椅。前二後一的三輪設計，不但能夠大幅提升安全性與舒適性，還能提供更安心穩定的道路騎乘體驗。

Kymco 柯勝峯董事長同時在今日發表會中宣布，CV3 已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳準備。

活動現場被媒體暱稱為小 AK 的運動休旅重機 KRV。
活動現場被媒體暱稱為小 AK 的運動休旅重機 KRV。
承襲 AK 550 白牌運動休旅旗艦 KRV

KRV 是一台主打操控性能的運動休旅重機。KRV 搭載全新開發的 175cc 4V 水冷引擎，提供全速域平穩與強勁的動力輸出。KRV 同時配有 ABS 防鎖死剎車系統、TCS 循跡控制系統、Keyess 感應式鑰匙以及 LED 全車照明。最特別的是，KRV 採用與 Kymco AK 550 相同的獨立式搖臂與 PTM 傳動系統，除了可以降低車身重心，讓車輛前後配重最佳化，KRV 的引擎車架一體式設計，更能夠大幅度提升過彎時的車輛剛性與穩定性。

全新 Kymco F9 都會運動型電動機車。
全新 Kymco F9 都會運動型電動機車。

全球首創兩段自動變速 150cc 級距電動機車 F9

全新 F9 都會運動型電動機車擁有酷炫的外型，緊湊的車身，充滿個人風格的設計。F9 搭載 9.4kW 的動力馬達，從時速 0 加速到 50 公里僅需 3 秒，極速可達 110 公里。96V 40Ah 的電池，在歐洲 NEDC 續航標準下可提供 120 公里的續航力。使用快速充電器，充電完成只需要 2 個小時。此外，F9 配備全球首創電動機車專用的 ATS 兩段自動變速，除了能夠提昇加速性能與能源效率之外，刻意配置於後軸的外露式設計，更增添整車機械結構美感。F9 採用具有絕佳抓地力的 14 吋寬胎，在電池與車架完美整合的輕量化追求下，整車重量只有 107 公斤。

電動重機街跑 RevoNEX

去年在義大利米蘭車展亮相的 Kymco RevoNEX 高性能電動重機街跑概念車，在發表後 Kymco 積極推動開發與量產進度，同時啟動 RevoNEX 於歐陸生產之規劃，使 RevoNEX 成為 Kymco 第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。RevoNEX 繼承了 Kymco 次世代電動重機超跑 SuperNEX 的五大設計理念，突破了傳統街跑的框架與限制。

8. Kymco AK 550 是品牌五十週年慶發表的品牌旗艦車款。
8. Kymco AK 550 是品牌五十週年慶發表的品牌旗艦車款。
品牌旗艦跑旅 AK 550 概念新藍圖

超級跑旅 AK 550 是 Kymco 五十週年慶發表的品牌旗艦車款，在海內外均創下銷售佳績。「Time to Excite 國際新車發表會」以 AK 550 概念新藍圖預賞做為壓軸彩蛋，相較於現有量產式樣更增添休旅氣息，也預告不久的將來，新一代 AK 550 將登場。

KYMCO F9 規格表

項目

規格

馬達

 

形式

直流無刷電機

最大功率

9.4 kW

扭力

30 Nm

電池

 

形式

鋰電池

容量

固定電池: 96V / 40Ah

重量 (kg)

17

車架

 

整備重 (kg)

107

長 x 寬 x 高 (mm)

1831 x 714 x 1085

坐墊高 (mm)

790

軸距 (mm)

1236

懸吊

 

前輪尺寸

110/80-14

後輪尺寸

140/70-14

車輪材質

鋁合金

前避震

潛望式

後避震

中置單槍

前煞車

單碟

後煞車

鼓煞

KYMCO CV3 規格表

項目

規格

引擎形式

DOHC, 四行程. 8V. 雙缸

冷卻系統

水冷

供油系統

電子燃油噴射

排氣量 (cc)

550.4

最大馬力

38 kW / 7500 rpm

最大扭力

53 Nm / 5750 rpm

整備重 (kg)

280

長 x 寬 x 高 (mm)

2140 X 960 X 1475

坐墊高 (mm)

795

軸距 (mm)

1580

油箱容量

15.5 L

前輪尺寸

110/70-13   110/70-13

後輪尺寸

160/60-R15

車輪材質

鋁合金

前避震

潛望式

後避震

水平單槍

前煞車

雙碟

後煞車

單碟

KYMCO DT X360 規格表

項目

規格

引擎形式

OHC, 四行程, 4V, 單缸

冷卻系統

水冷

供油系統

電子燃油噴射

排氣量 (cc)

320.6

最大馬力

21.2 kW / 7250 rpm

最大扭力

30 Nm / 5750 rpm

整備重 (kg)

194

長 x 寬 x 高 (mm)

2165 x 780 x 1290

坐墊高 (mm)

800

軸距 (mm)

1545

油箱容量

12.5 L

前輪尺寸

120/80-14

後輪尺寸

150/70-13

車輪材質

鋁合金

前避震

潛望式

後避震

雙後避震

前煞車

單碟

後煞車

單碟

KYMCO KRV 規格表

項目

規格

引擎形式

OHC, 四行程, 4V, 單缸

冷卻系統

水冷

供油系統

電子燃油噴射

排氣量 (cc)

175.1

最大馬力

12.3 kW / 7500 rpm

最大扭力

15.68 Nm / 6000 rpm

整備重 (kg)

133.5

長 x 寬 x 高 (mm)

1960 x 755 x 1115

坐墊高 (mm)

795

軸距 (mm)

1400

油箱容量

7.2 L

前輪尺寸

110/70-13

後輪尺寸

130/70-13

車輪材質

鋁合金

前避震

潛望式

後避震

水平單槍

前煞車

單碟

後煞車

單碟
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