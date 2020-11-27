▲ Kymco 新車四連發，RevoNex 超跑之鄉量產啟動

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市跨界雙缸三輪旗艦重機 CV3 探險巡旅量產版 2021 問世
在發表會前神秘預告的三輪旗艦重機 Kymco CV3 終於重磅亮相。CV3 不僅是 Kymco 旗下第一款三輪大型速克達，也是當今全球定位最頂級、配備最豪華的全新跨界三輪探險巡旅「Adventure Tourer」旗艦重機。
CV3 採用 550cc 的雙缸引擎，擁有豪華舒適設計、出眾性能、堅固結構、符合人體工學的座椅。前二後一的三輪設計，不但能夠大幅提升安全性與舒適性，還能提供更安心穩定的道路騎乘體驗。
Kymco 柯勝峯董事長同時在今日發表會中宣布，CV3 已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳準備。
承襲 AK 550 白牌運動休旅旗艦 KRV
KRV 是一台主打操控性能的運動休旅重機。KRV 搭載全新開發的 175cc 4V 水冷引擎，提供全速域平穩與強勁的動力輸出。KRV 同時配有 ABS 防鎖死剎車系統、TCS 循跡控制系統、Keyess 感應式鑰匙以及 LED 全車照明。最特別的是，KRV 採用與 Kymco AK 550 相同的獨立式搖臂與 PTM 傳動系統，除了可以降低車身重心，讓車輛前後配重最佳化，KRV 的引擎車架一體式設計，更能夠大幅度提升過彎時的車輛剛性與穩定性。
全新 F9 都會運動型電動機車擁有酷炫的外型，緊湊的車身，充滿個人風格的設計。F9 搭載 9.4kW 的動力馬達，從時速 0 加速到 50 公里僅需 3 秒，極速可達 110 公里。96V 40Ah 的電池，在歐洲 NEDC 續航標準下可提供 120 公里的續航力。使用快速充電器，充電完成只需要 2 個小時。此外，F9 配備全球首創電動機車專用的 ATS 兩段自動變速，除了能夠提昇加速性能與能源效率之外，刻意配置於後軸的外露式設計，更增添整車機械結構美感。F9 採用具有絕佳抓地力的 14 吋寬胎，在電池與車架完美整合的輕量化追求下，整車重量只有 107 公斤。
電動重機街跑 RevoNEX
去年在義大利米蘭車展亮相的 Kymco RevoNEX 高性能電動重機街跑概念車，在發表後 Kymco 積極推動開發與量產進度，同時啟動 RevoNEX 於歐陸生產之規劃，使 RevoNEX 成為 Kymco 第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。RevoNEX 繼承了 Kymco 次世代電動重機超跑 SuperNEX 的五大設計理念，突破了傳統街跑的框架與限制。
品牌旗艦跑旅 AK 550 概念新藍圖
超級跑旅 AK 550 是 Kymco 五十週年慶發表的品牌旗艦車款，在海內外均創下銷售佳績。「Time to Excite 國際新車發表會」以 AK 550 概念新藍圖預賞做為壓軸彩蛋，相較於現有量產式樣更增添休旅氣息，也預告不久的將來，新一代 AK 550 將登場。
KYMCO F9 規格表
|項目
|規格
|馬達
|
|形式
|直流無刷電機
|最大功率
|9.4 kW
|扭力
|30 Nm
|電池
|
|形式
|鋰電池
|容量
|固定電池: 96V / 40Ah
|重量 (kg)
|17
|車架
|
|整備重 (kg)
|107
|長 x 寬 x 高 (mm)
|1831 x 714 x 1085
|坐墊高 (mm)
|790
|軸距 (mm)
|1236
|懸吊
|
|前輪尺寸
|110/80-14
|後輪尺寸
|140/70-14
|車輪材質
|鋁合金
|前避震
|潛望式
|後避震
|中置單槍
|前煞車
|單碟
|後煞車
|鼓煞
|項目
|規格
|引擎形式
|DOHC, 四行程. 8V. 雙缸
|冷卻系統
|水冷
|供油系統
|電子燃油噴射
|排氣量 (cc)
|550.4
|最大馬力
|38 kW / 7500 rpm
|最大扭力
|53 Nm / 5750 rpm
|整備重 (kg)
|280
|長 x 寬 x 高 (mm)
|2140 X 960 X 1475
|坐墊高 (mm)
|795
|軸距 (mm)
|1580
|油箱容量
|15.5 L
|前輪尺寸
|110/70-13 110/70-13
|後輪尺寸
|160/60-R15
|車輪材質
|鋁合金
|前避震
|潛望式
|後避震
|水平單槍
|前煞車
|雙碟
|後煞車
|單碟
|項目
|規格
|引擎形式
|OHC, 四行程, 4V, 單缸
|冷卻系統
|水冷
|供油系統
|電子燃油噴射
|排氣量 (cc)
|320.6
|最大馬力
|21.2 kW / 7250 rpm
|最大扭力
|30 Nm / 5750 rpm
|整備重 (kg)
|194
|長 x 寬 x 高 (mm)
|2165 x 780 x 1290
|坐墊高 (mm)
|800
|軸距 (mm)
|1545
|油箱容量
|12.5 L
|前輪尺寸
|120/80-14
|後輪尺寸
|150/70-13
|車輪材質
|鋁合金
|前避震
|潛望式
|後避震
|雙後避震
|前煞車
|單碟
|後煞車
|單碟
|項目
|規格
|引擎形式
|OHC, 四行程, 4V, 單缸
|冷卻系統
|水冷
|供油系統
|電子燃油噴射
|排氣量 (cc)
|175.1
|最大馬力
|12.3 kW / 7500 rpm
|最大扭力
|15.68 Nm / 6000 rpm
|整備重 (kg)
|133.5
|長 x 寬 x 高 (mm)
|1960 x 755 x 1115
|坐墊高 (mm)
|795
|軸距 (mm)
|1400
|油箱容量
|7.2 L
|前輪尺寸
|110/70-13
|後輪尺寸
|130/70-13
|車輪材質
|鋁合金
|前避震
|潛望式
|後避震
|水平單槍
|前煞車
|單碟
|後煞車
|單碟