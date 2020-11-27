【試駕】這次我想來點有顏值和肚量的Audi A4 Avant 40 TSI S Line

我是廣告 請繼續往下閱讀
小改車型不外乎就是針對外觀及配備等方面進行調整，Audi A4 Avant當然也採同樣手法，不過老實說小改前的A4雖然有相當銳利的線條輪廓，但卻像似尚未完全成熟的半成品，而小改車型在導入新世代家族元素後，彷彿像似設計師幾經修改終於雕塑出心目中理想的完美型態。
此次小改Audi A4 Avant另一重點在於配備與動力，看似沒有變動的座艙依舊有配置12.3吋數位儀表，但若仔細查看便會發現中控螢幕尺寸加大至10.1吋，並且介面也使用Audi最新MMI系統，具有網路、查詢天氣資訊、Google Map等功能，而由於具備觸控功能，因此原本排檔前的手寫觸控板也因此取消。A4 Avant雖為中型級距尺碼，但2,829mm軸距設定則提供舒適的乘坐環境，現今多數消費者因有置物需求而選擇休旅車，這部分A4 Avant也同樣具備多變機能與495～1,495公升置物容積表現。
至於動力方面試駕車型為A4 Avant 40 TSI S Line，動力來源依舊為2.0升渦輪引擎，同樣有著190hp最大馬力與32.6kgm扭力峰值，不過小改車型則有額外12V輕油電系統進駐，不過這套輕油電系統主要是改善節能表現與輔助電系設備，對於動力助益並不明顯。不過無妨，因為在此輸出驅動下，低速已有著極輕快活潑，中高速力道延伸厚實的表現，光是如此就足以讓人相當有感且滿足，除此之外腳下還有運動化懸吊協助，讓A4 Avant 40 TSI S Line跑得既快又穩定。若是場景換至高速公路，完整的ACC、主動車道維持與塞車輔助的公路行車輔助套件，還能提供半自動駕駛功能。
在滿街充斥著大大小小休旅車的時代，旅行車已是難得一見的好物，修長低趴的身形，加上Audi新世代設計與會勾勒出的銳利深刻線條，擁有A4 Avant 40 TSI S Line就像似向人訴說我是與眾不同的品味人士，當然你想要的休旅車機能也能在A4 Avant獲得，若是想要更勁的性能，往上還有45 TSI及RS 4車型可選。