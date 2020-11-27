Kymco KRV主力領銜，紅黃白電新車四重亮相，電動重機於義大利生產

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Kymco並宣布首次登陸歐洲規劃生產基地，為將以台灣品牌義大利製造的百萬級電動重機街跑RevoNEX量產上市做準備。發表會壓軸上陣全新一代AK 550未來藍圖，展現Kymco國際大廠最強實力，在低迷的消費市場中逆勢操作，滿足全球更多Kymco車主的騎乘需求。
光陽集團董事長柯勝峯於發表會中表示：「Kymco專注於『最得我心』品牌理念的落實，以帶給顧客更多的感動。我們深入了解消費者的需求，追求獨特出眾的產品，持 續超越顧客的期待。在當今全球疫情肆虐的時刻，人們比以往更加渴望擁有日常生活 中專屬個人風格的樂趣與享受。因此，我很高興今天能在這裡跟大家介紹Kymco基於 此理念所做的最新努力，以滿足全球不同市場與消費者的全方位需求。」
百萬電動重機街跑RevoNEX 「台灣品牌、義大利製造」全新定位華麗轉身2019年在義大利米蘭車展上驚豔全球的Kymco RevoNEX高性能電動重機街跑概念車，在 強勢發表後，為回應全球車迷的熱切期盼與關注，Kymco積極推動開發與量產進度， 同時啟動RevoNEX於歐陸生產之規劃，使RevoNEX成為Kymco第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。RevoNEX繼承了Kymco次世代電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念，突破了傳統街跑的框架與限制，賦予大型重機前所未有的全新定義。
柯董事長表示：「RevoNEX自發表以來就受到全球矚目，我們也持續運用最新的科技與創新，打造RevoNEX成為消費者最渴望的新世代電動車款。因此，我很高興的宣布，Kymco為了將來RevoNEX的量產上市，將首次登陸歐洲規劃生產基地，讓 RevoNEX成為Kymco第一台以台灣品牌『Made in Italy』行銷全球的新世代大型電 動重機。」
市場唯一跨界雙缸三輪旗艦重機 CV3探險巡旅量產版重磅登場，2021問世在發表會前以神秘預告片讓全球車迷引頸期盼的三輪旗艦重機Kymco CV3終於重磅亮相。CV3不僅是Kymco旗下第一款三輪大型速克達，也是當今全球定位最頂級、配 備最豪華的全新跨界三輪探險巡旅「Adventure Tourer」旗艦重機。
CV3採用550cc的雙缸引擎，擁有奢華舒適的設計、卓越出眾的性能、堅固強悍的結構、符合人體工學的座椅。前二後一的三輪設計，不但能夠大幅提升安全性與舒適性，還能提供更安心穩定的道路騎乘體驗。
CV3讓具有不凡品味、追求全方位休閒生活的騎士們，可以隨時啟動全新旅程探索生活樂趣，擁抱「The Luxury of Discovery」的騎乘新境界。Kymco柯勝峯董事長同時在今日發表會中宣布，CV3已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳 準備。
全球首創兩段自動變速150cc級距電動機車 F9以極限操駕樂趣刺激騎士感官隨著電動車的發展，個人交通工具史上出現了最重大的轉變，有更多人願意投入電動車的懷抱，為推動地球環保與都市綠能而努力。然而，儘管全球已有許多電動機車上市，但至今仍未看到來自消費者的全心認同與市場的熱烈反應。其最大的挑戰在於多數的電動機車以強調環保綠能做為產品最主要訴求。
CV3讓具有不凡品味、追求全方位休閒生活的騎士們，可以隨時啟動全新旅程探索生活樂趣，擁抱「The Luxury of Discovery」的騎乘新境界。Kymco柯勝峯董事長同時在今日發表會中宣布，CV3已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳準備。
F9擁有酷炫的外型，緊湊的車身，充滿個人風格的設計。F9搭載9.4kW的動力馬達， 從時速0加速到50公里僅需3秒，極速可達110公里，性能超越150cc速克達。96V 40Ah的電池，在歐洲NEDC續航標準下可提供120公里的續航力。使用快速充電器， 充電完成只需要2個小時。此外，F9配備全球首創電動機車專用的ATS兩段自動變 速，除了能夠提昇加速性能與能源效率之外，刻意配置於後軸的外露式設計，更增 添整車機械結構的獨特美感。F9採用具有絕佳抓地力的14吋寬胎，在電池與車架完 美整合的輕量化追求下，整車重量只有107公斤。
亮眼的設計、輕量化的車身、卓越的加速力、出色的操控性，F9為電動機車帶來令人驚艷的全新魅力。F9是一台擁有極限操駕樂趣，能夠激發都會騎士腎上腺素的新世代電動機車。
開創全新市場隔局 DT X360跨界大型速克達「Adventure Crossover」踏上冒險征途Kymco為滿足不同騎士更多元的騎乘需求，發表全新Kymco DTX360，再次開闢速 克達領域的全新級距，賦予大型速克達更全面的功能性與多工性，滿足消費者在日 常作息之餘，拓展生活領域與全方位視野的渴望。DTX360以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位，是一款能激勵人們自由追逐生活冒險的大型速克達。
DTX360搭載具有越野風格的前土除以及下檔泥板，能夠提昇崎嶇路面操控靈活性的寬把手，以及擁有更佳騎乘視野的高座墊。專屬Adventure取向的輪胎，配上堅固強悍的輕量化輪圈，讓DTX360在各種不同的路況展現絕佳的操控性。同時，Keyless感應式鑰匙、TCS循跡控制系統、LED彩色儀表板，讓DTX360在原有豐富的機能之外，還擁有更高的便利性與安全性。
DTX360讓騎士可以在市區交通裡靈活的穿梭，在快速道路上恣意的巡弋，在未知領域中隨心的探索。DTX360是一台擁有全方位行路性能，能夠實現重機騎士360度熱 情與夢想的「冒險跨界」大型速克達。
承襲AK 550超跑基因白牌運動休旅旗艦 KRV提供前所未有先進配備與人車一體終極享受隨著大型重機市場的蓬勃發展，近年來機車休旅風潮快速崛起。年輕族群追求美好生活之餘，也樂於展現個性自我，整體消費用車習性隨之改變。機車作為人們最主要的個人交通工具，扮演著日常生活中極為關鍵的角色。平日騎士們在繁忙的交通中穿梭移動，假日會與三五好友到郊區景點出遊。Kymco了解，這些騎士對於日常騎乘有著更高的熱情與期待，因此用心打造夢幻車款Kymco KRV，讓KRV成為騎士最美好生活體驗的重要來源。
KRV是一台擁有極致操控性能的運動休旅重機。KRV搭載全新開發的175cc 4V水冷引 擎，提供全速域平穩與強勁的動力輸出。KRV同時配有ABS防鎖死剎車系統、TCS循跡控制系統、Keyless感應式鑰匙以及LED全車照明。最特別的是，KRV採用與Kymco超級跑旅AK 550相同的獨立式搖臂與PTM傳動系統，除了可以降低車身重心，讓車 輛前後配重最佳化，KRV的引擎車架一體式設計，更能夠大幅度提升過彎時的車輛剛 性與穩定性，讓騎士擁有隨性穿梭的操控樂趣，享受人車一體的終極感受。
KRV讓騎士們在日常通勤之餘，還能享受寬敞公路上迎風馳騁的愜意，同時也能沉醉於山間道路裡精準過彎的快感。KRV承襲超級跑旅AK 550的基因，是一台能帶給騎士恣意奔馳享受與極致操駕快感的運動休旅重機。
50年磨一艦 ! 品牌旗艦超級跑旅AK 550概念新藍圖壓軸彩蛋震撼亮相超級跑旅AK 550是Kymco五十週年慶發表的品牌旗艦車款，在海內外均創下銷售佳績，是一款符合Kymco品牌理念「最得我心」、消費者在決定紅牌速克達重機旗艦 車款時的最佳選擇！ 「Time to Excite 國際新車發表會」以AK 550概念新藍圖預賞做為壓軸彩蛋，相較於現有量產式樣更增添休旅氣息，也預告不久的將來，新一代AK 550將再度震撼車壇。
篤定蟬聯21年機車銷售冠軍 今年將突破年度30萬台再創銷量高峰全球專業機車品牌Kymco，今年在各國疫情封城影響商業活動的背景下，19年來首度缺席機車界年度盛會米蘭車展，但Kymco新車上市計畫仍一貫地堅定進行，以具體行動展現對未來信心與集團爆發力。董事長柯勝峯面對全球疫情衝擊所帶來的不可預知性，表示仍將持續為消費者創造獨特出眾的生活體驗，讓顧客能夠以身為 Kymco的車主為榮 。
「RevoNEX是一台突破傳統街跑框架的高性能電動重機，CV3是一台倡導『探索全新旅程』的探險巡旅，F9是一台充滿操駕樂趣的都會運動型電動機車，DTX360是一台以『冒險跨界』定位的大型速克達，KRV是一台前所未見的高性能運動休旅，AK 550 是一台兼具性能與舒適的極致超級跑旅。我們將持續致力於滿足全球不同消費者對於『最得我心』全新車款的憧憬與想像。」柯勝峯董事長做出信心結論。