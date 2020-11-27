立法院丟內臟「紅到國外」！路透：衝突在台灣議會很常見
立法院丟內臟「紅到國外」！路透：衝突在台灣議會很常見
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 21:56:11｜update2020-11-27 22:00:16
國民黨今（27）日在立院內拋擲大量豬內臟以示抗議，而民進黨眾立委則是全力護駕行政院長蘇貞昌完成施政報告。這場衝突也成功躍登國際版面，《路透社》更以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞」為題形容本次衝突。
《路透社》以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞，就美豬進口展開辯論」（Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork）為標題報導，內容更詳細指出本次美豬爭議的內容。《路透社》更在文末稱，「台灣民主制度下常出現暴躁的衝突場面，尤其在議會中並不罕見」。（Taiwan is a rambunctious democracy and fighting is not uncommon in parliament．）此外，法國《法新社》、英國《衛報》也都同樣報導這次立院衝突事件，可謂真正的「紅到國外」。（編輯：潘毅）