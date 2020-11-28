高市毒防局戒毒成功真實故事 Podcast頻道播出
高市毒防局戒毒成功真實故事 Podcast頻道播出
記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-11-28 14:10:00
衛生福利部與知名podcast馬克信箱媒體平台合作，針對藥癮者染毒後重新找回新的人生，進行人物故事系列分享，以第一人稱方式分享戒毒成功過來人的戒癮歷程，主持人在該節目裡，介紹高雄市政府毒品防制局輔導的藥癮個案小詹與小建，將自己成功戒癮、翻轉人生的故事，感性真誠分享，希望激勵更多的藥癮者勇敢求助、成功脱離毒品。
小詹曾經靠自己戒癮，但7年後因再犯被警察查獲，因為稚嫩女兒當時的一句話「可不可以再給媽媽一次機會?」，讓她醒悟到對不起孩子，必需勇敢對抗成癮，她更成為虔誠基督徒，在親情與宗教信仰的支持下，終於戰勝藥癮，目前與家人快樂健康的生活。小建曾施用安非他命，因為父母主動向毒防局求助與不放棄，終於浪子回頭，目前已是健康陽光的大男孩。
2人的真情告白，令人動容，小詹、小建的故事分別收錄在11/12、11/19馬克信箱播出，並連結在毒防局臉書，民眾可以隨時離線收聽，邀請大家一起聆聽並給予最大支持與鼓勵。
高雄市政府毒防局呼籲民眾多關心家人，如有藥癮的問題，鼓勵主動求助，洽詢藥癮防治24小時免費服務專線0800770885。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995