影／林彥君領騎500車友共遊　五感享受139線新玩法

交通部觀光局參山國家風景區管理處今(28)日首度於彰化社頭清水岩溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道，用單車深度遊感受彰化、南投小鎮風情，為即將到來的「2021自行車旅遊年」熱鬧加溫。

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▲「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華，由單車網紅151林彥君領騎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

參山處舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華活動分兩條路線，路線一是從社頭清水岩溫泉露營區出發，立法委員陳素月、社頭鄉長劉錦昌等人均到場為車友加油，車友出發後沿長青自行車道前進，一路騎上名間松柏嶺。

另一路線則從彰化縣立體育場出發，立委黃秀芳、行政院政務顧問邱建富、彰化縣城觀處長田飛鵬、彰化市長世賢等人鳴笛啟動出發，兩線於松柏嶺遊客中心匯流後，共同騎經二水自行車道，回到終點社頭清水岩溫泉露營區。

▲邀請生命勵樂活輔健會身障手搖車隊共同參與，讓身障朋友在大自然中，輕鬆悠遊健身，一同體驗八卦山騎乘樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲邀請生命勵樂活輔健會身障手搖車隊共同參與，讓身障朋友在大自然中，輕鬆悠遊健身，一同體驗八卦山騎乘樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

參山處長柯建興說，在後疫情時期，大家能一起騎單車同遊，是非常幸福的事，而明年也是交通部所訂的2021單車旅遊年，也歡迎更多人加入單車行列，賞遊田園風景。本次活動也特別邀請生命勵樂活輔健會身障手搖車隊共同參與，讓身障朋友在大自然中，輕鬆悠遊健身，一同體驗八卦山騎乘樂趣！

柯建興說，長青自行車道因位處低海拔山區，沿途有豐富生態及多元林相，穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區，除了可以鍛練體力，還能夠眺望彰化平原美景與認識生態，是適合親子踏青和運動健身的好去處。

▲穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

路線一全長37.5公里、路線二全長60公里，全程休閒不競速，讓車友沿途徜徉八卦山茶香美景，沿著139縣道將一望無際的平原景色與連綿不絕的山林風光盡收眼底，體驗二水自行車道鐵馬尬火車的騎乘樂趣，相當有趣。

另在終點清水岩溫泉露營區舉辦兒童滑步車趣味競賽活動，讓小小孩也能參與騎車運動，還安排有「尋人啟事」人聲樂團、小朋友最愛的「YOYO家族－Kiwi姊姊與浣熊哥哥」等表演，及在地市集活動。