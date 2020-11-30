基創御山打造高質感豪宅社區　安全生活、享受一次滿足

基創建設創立於101年，在建築業界屬較年輕的建設公司，董事長葉建志、總經理曾國樑是國中同學，畢業後各自在建築的領域中發展了15年之久，因緣際會下2人再次相遇，衍生出創業的想法，以「三生共好」做為公司經營精神，創業至今已陸續打造5個優質建案，都獲得住戶極高評價，今（ 2020）年11月即將在台中市人口密度最高的北屯區推出豪墅建案，勢必又會引起追求生活品質的客群注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀

曾國樑表示，三生共好說的是「生活、生態、生命」，生活指的是建築所帶給住戶的空間規劃，除了住的安心，空間也能自主規劃；生態是景觀打造出來的環境，住起來才有生活品質；生命指的就是安全配備帶給「人」的住家安全。

選擇在單元12重劃區投注資金進駐，曾國樑提出他的3點看法，「基創建設」不僅是業界中年輕的公司，思維也與一般建設公司有所不同，成立8年來堅持「區域深耕」聚集建案，提升品牌知名度且專走高端豪墅路線，累積出不少死忠客群；再者是看中「北屯人口數的大幅成長」，他說「人口數等於消費力道」，有人才有消費力，目前北屯人口數超過30萬，居台中之冠，未來很有機會突破40萬人，生活消費力不容小覷。



▲基創御山生活機能佳、人口密集消費力強，未來發展性極高。（圖／品牌提供）

最後就是看中「區域性」，台中有28個行政重劃區，「單元12及機捷重劃區生活圈」是台中最搶手的區域，其中單元12總面積約76公頃，機捷重劃區未來將有60～80棟的大樓社區，增加6至8萬人入住，不僅私立學區密集在此地，交通更是便利，除高鐵外，接下來開通的機捷綠線、台鐵車站還有國道4號也預計將於2021年底通車，在交通便捷區域更加容易發展出生活發展性，可以說是未來北台中中心的概念。





「基創御山」規劃的是「豪宅入門款」，量少質精的新富聚落打造擁有私人會館的5層樓別墅型社區，住家與會館顧全隱私和自由度，分別有各自的入口；然而，重視生活享受的住戶，可以打造成KTV、酒吧、電影院；擁有個人收藏，可以將會館打造成藝術展區或酒窖。曾國樑表示，會館自主性極高，想怎麼做就怎麼做，不管是接待客人或是個人物品放置，都自由運用，而且隔音效果佳，24小時在這個空間高歌，都不怕會吵到鄰居。



▲私人會館可以自行定義，想怎麼打造就怎麼做。（圖／品牌提供）

另外現代人重視隱私與住家安全，用最完善的思維放入居住環境當中。嚴密的警衛室看守社區前端；社區周圍放置多支監控系統，連小地方都不放過；家中防災設備、住警器是標準配備外，孝親房和主衛浴室也都建置緊急壓扣，讓安全性做到最高規格。





車庫最少可以停放3輛轎車，1樓設計孝親房，可以供年邁的父母居住，無障礙設施也可放入其中，2樓是全家人可以聚集的客廳和廚房，3樓設計超大主卧室、4樓是成雙卧室，各有獨立衛浴，2房中隔了起居空間，可以當做工作室或閱讀區，其中一間隔出置衣間，家中衣物都可以整齊的放置於此。



▲基創御山建築外觀大氣，空間隱密極為安全。（圖／記者鄭志宏攝）

一向重視居住環境的基創建設，在社區種植多達6種台灣原生種植物，從住家往外看，就可以看到綠色植物，隨著季節變化，心情也有所不同，曾國樑表示，住家裡的植物和給水系統都屬於建案中的標配，不需要再另外花錢建置，四季常綠的烏心石、獨角仙最愛的光蠟樹再加上景石造園，把生活當作是一種必須的享受。

基創御山預計明年4月動土開工，享受並追求高質感生活品質的住戶，可以前來觀賞了解。