駕照非永久　服務長輩免受罰、註銷

嘉義市監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，每月定期與轄區衛生所跨機關合作，提供75歲高齡駕駛人體檢及認知功能測驗之換駕照服務，只要當月年滿75歲，或者是民國31年6月30日(含)以前出生(即75歲以上)且有違規記點或吊扣駕照情形的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可以前往辦理駕照換發及繳回。

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監理站表示，請要換照的高齡駕駛人，檢查時攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，本站認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元)後於當日到場辦理，如有違規罰鍰未結案者，請先行繳清；如不再駕駛車輛，可辦理駕照繳回註銷，親自辦理或委託家人代辦皆可（委託家人代辦，除本人身分證外，請另檢附代辦人身分證）。

監理站也指出，年滿75歲高齡駕駛人如未於期限內完成換照，且遭違規記點或吊扣駕照處分者，請於通知後三個月內完成換照，未完成換照將依規定公告註銷駕駛執照。

相關活動資訊，時間及地點如下，請大家把握機會就近辦理：

109年12月2日(星期三)：嘉義縣番路鄉衛生所，上午9時至11時。

109年12月7日(星期一)：嘉義縣中埔鄉衛生所，上午9時至11時。

109年12月8日(星期二)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時。

109年12月14日(星期一)：嘉義縣民雄鄉衛生所，下午2時至4時。

109年12月15日(星期二)：嘉義縣大埔鄉衛生所，上午10時至12時。

109年12月16日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時。