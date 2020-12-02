選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(空間)

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這次找了四款Toyota熱銷車款做為集評主題，不僅是幾款車型的可觀銷量，也是多數走進Toyota展間的消費者的首選車型，即便房車級距已逐漸式微的現在，Altis仍能以每個月平均2,000部上下的掛牌數傲視群雄，也是該品牌四門轎車的指標車款，找它做為該品牌房車的集評首選當之無愧；剩下的三款Sienta、Corolla Cross、RAV4則是正夯的MPV及SUV級距，也是多數想換換口味或跟風換個高視野休旅車開看看的消費者首選，假設你只能買Toyota，到底該如何從這四款車中挑出最適合自己的選擇呢?
首先你必須考量的是自身的用車需求，相信多數人買車不會每天載著全家出動，考量到每天上下班或是接送小孩上下學，不太有機會同時間載著父母、老婆、小孩出門的父親，轎車產品當然作為首選，尤其若你是位生活在雙北生活圈的使用者，新大樓如果買的車位不夠大或是較為侷促的機械車位，身形較適切的轎車能讓你不必考量太多地域限制。
據規格表數據顯示，Corolla Altis的4,630mm車長竟是四車中最長者，2,700mm的軸距也排第二名，意外的轎車款未如想像中小，除了車高明顯低上不少在頭部空間表現較為吃虧，車身尺寸並不會在空間表現上特別侷促，根據量測後數據顯示，即便較低的車高條件下，藉由著坐點較低的設計在頭部表現上竟與休旅車款沒有太大差異，以身高約170公分的受測者為例，受惠儀表台膝部空間較深的設計，在前座腿部空間表現Altis竟是最寬裕者，前坐頭部空間也僅小輸休旅車款3公分，後座椅前端至前椅背的腿部空間也是排名第二，轎車在乘坐空間表現上其實比想像中寬裕，若將場景拉到行李箱容積上，轎車受限尾部造型在開口高度上敬陪末座，因此較高的物件無法直接置入尾廂，不過將後座椅背打平後其深度與休旅車款平起平坐，置放長型物品倒不必太擔心，如果置物需求並非主要考量，轎車款應付日常生活已相當足夠。
定位在MPV級距的Sienta可說是四款車中空間變化最靈活者，雖然車長在四車中最短，但受惠短車頭的設計卻擁有最長的軸距表現，高車頂的設計使其車高表現為四車中排名第二，以五人座車型為例，在前座頭部空間表現最為寬裕，後坐則因著坐點較高的設計在頭部空間表現上最為侷促，不過後排座椅可前後滑移的條件下可創造出驚人的膝部空間，若以家庭用車考量，Sienta在乘坐空間上表現不俗；MPV車型還有個好處就是高聳寬敞的行李廂空間可在家用/商用間隨意切換，五人座車型在未將後座椅背傾倒的狀態下便擁有977公升的置物容積，傾倒後更是將空間一舉拉升至1,764公升，僅53公分的行李箱開口距地高在搬運物品時能以更為輕鬆的角度置入，對置物空間有強烈需求的買家而言，Sienta寬裕的空間表現絕對是四車之首。
四款車中人氣最為高漲的莫過於發表沒多久的Corolla Cross，挾著品牌首款國產SUV及更具競爭力的價格優勢下，上市首月即銷售超過3,500輛的驚人銷量，若撇除外型、科技、配備這些因素，若純以空間考量， Corolla Cross其2,640mm軸距最短，在後座腿部空間上與Sienta共同拿下最末位，不過Sienta在座椅可滑移的設計下能創造出寬裕的膝部空間，這點Corolla Cross就無法與其抗衡，不過座椅著坐點較低的設計在頭部空間上扳回一城，1,825mm的車寬也直接反映在車艙空間上，在後坐車門間的距離排名第二，讓乘坐者的橫向空間表現更為餘裕，會買CUV級距的消費者看上的還是那比轎車更為寬裕的行李廂空間，雖然跟中大型SUV比起來還是差了一截，不過487公升的行李廂空間已是同級中的佼佼者，雖然行李箱後端至後椅背的距離與後椅背放倒後至前椅背的距離皆遜於Altis，但較為高聳且方正的開口造型在物品擺放時的餘裕度更高，這點依舊是轎車尾部設計的先天限制所無法匹敵之處。
乘坐空間表現最佳的當然是體型最龐大的RAV4莫屬，雖然車長與軸距略小Altis一些，不過仗著高人一等的車高與車寬創造出中大型SUV應有氣度，與前一代相比在左右距離共加寬40mm之後，除了側向表現更為寬敞，其坐著點至腳踝處約增加了49mm的長度，對於腿部的活動空間也有顯著提升，再來就是後行李箱深度在滿座狀態下亦加長了65mm，最寬處也多了159mm，對於置放大型物件能有更靈活的空間運用，撇除Sienta屬MPV級距誇張的後尾廂收納表現，RAV4在四車中的頭部空間、橫向寬度、後坐腿部空間、行李廂開口寬度及深度皆輕鬆樂勝，如果你有商用需求又必須兼顧家庭使用，Sienta的空間靈活性確實名列首選，但你不想要一輛商車氣息太重，但空間表現上又須滿足全家出遊需求，嬰兒推車可以隨意擺，露營設備可以輕鬆放，那RAV4絕對是你的不二人選。
| 車型
| Corolla Altis
| Sienta
| Corolla Cross
| RAV4
| 車身尺寸 / 軸距(mm)
| 4630*1780*1435
2700
| 4260*1695*1675
2750
| 4460*1825*1620
2640
| 4600*1865*1685
2690
| 行李箱容積(L)
| 470
| 977-1764
| 487
| 580-
| 前座椅面至車頂(cm)
| 97
| 104.5
| 100
| 100
| 前座腿部空間(cm)
| 76
| 75
| 74
| 74
| 後座椅面至車頂(cm)
| 91
| 76.5
| 96.6
| 97.5
| 後座腿部空間(cm)
| 79
| 76
| 76
| 82
| 後座地板至車頂(cm)
|
| 116
|
|
| 後座兩側寬(cm)
| 147
| 140
| 147.5
| 151.5
| 後座椅背寬(cm)
| 111
| 124
| 116
| 122
| 行李廂開口離地高(cm)
| 70
| 53
| 75
| 70
| 行李廂開口下緣寬度(cm)
| 91
| 100
| 99
| 101
| 行李廂開口上最寬寬度(cm)
| 106.5
| 104.5
| 108
| 110
| 行李廂開口高(cm)
| 45
| 104.5
| 79
| 81