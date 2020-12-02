▲ 全新 BMW 4系列首見「衝刺功能」，三車型 236 萬起

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全新世代BMW 4系列雙門跑車除了 BMW 短前懸、長軸距的經典元素，融合的 Coupé 車身線條以及與 8 系列旗艦跑車相同的背影。全新世代 BMW 4系列雙門跑車的運動性格在車側結合俐落的 C 柱 Hofmeister Kink 倒勾轉折，一路延伸至微幅揚起的車尾，視覺上更降低了車身高度；車尾部分，極具流動感的 3D 立體 LED 尾燈勾勒出 L 型，搭襯 M款空力套件與 M款擾流尾翼。

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全新世代 BMW M440i xDrive 擁有 Vernasca 真皮包覆的 M雙前座跑車座椅，不僅觸感柔軟更擁有完整的包覆性與支撐性，搭配 M款多功能真皮方向盤（含換檔撥片）與 M款駕駛座踏板組。



BMW 全數位虛擬座艙整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕。

× BMW 全數位虛擬座艙整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕。

Vernasca真皮 M雙前座跑車座椅。

× Vernasca真皮 M雙前座跑車座椅。

40 20 40分離可傾倒後座椅背。

× 40 20 40分離可傾倒後座椅背。

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前座安全帶自動前推功能。

× 前座安全帶自動前推功能。

性能代表 BMW M440i xDrive 引擎蓋下植入 3.0 升 TwinPower Turbo 汽油直列 6 汽缸汽油引擎，擁有 374 匹最大馬力與在 1,900 轉超低轉速就可迸發的 500 牛頓米最大扭力，搭配 48V 高效複合動力與 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，造就 0 到 100 公里/每小時僅需 4.5 秒的爆發力。BMW 430i M Sport 及 420i M Sport 則搭載 TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，分別擁有 258 匹及 184 匹最大馬力與 400 牛頓米及 300 牛頓米最大扭力，BMW 430i M Sport 0-100 km/h 加速 5.8 秒，420i M Sport 0-100 km/h 加速則為 7.5 秒。此外，BMW M440i xDrive 搭載首次於 BMW 車款出現的 Sprint 衝刺功能，只要長按方向盤左側的換檔撥片，車輛電腦將立即切換至 Sport 模式，變速箱同時調整至目前轉速可容許的最低檔位。



M440i xDrive 所搭載的 TwinPower Turbo 直列 6 汽缸汽油引擎。

× M440i xDrive 所搭載的 TwinPower Turbo 直列 6 汽缸汽油引擎。

全新世代 BMW 4系列擁有 50:50 配重，相較於 BMW 3系列四門房車，車高及車身重心同時分別降低 57 毫米及 21 毫米，結合角度更大的前輪負外傾角與加寬 23 毫米的後輪距設定，使得操控表現更加出色。全新世代 BMW 4系列雙門跑車車身和底盤都採輕量化設計，除引擎蓋、前葉子板與車門皆使用鋁合金打造外，更針對車尾的部分優化了空氣力學表現，進一步降低空氣阻力與升力，使風阻係數僅 0.25Cd，不僅可靈活完成敏銳操控，同時更確保車輛在高速行駛時的穩定性。





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此外，全新世代 BMW 4系列雙門跑車底盤亦進行全面優化。特殊訂製的前彈簧減震支柱和引擎室前圍板上的附加剪力板，強化了轉向的精準度，表現更加犀利；後軸區域則新增多個支桿，提升車身剛性，使車輛無論直線行駛或橫向加速度都更穩定順暢。全新世代 BMW 4系列雙門跑車更導入可依路面調整阻尼的全新減震筒設計，前軸「液壓回彈抑制（Hydraulic Rebound Stop）」機構，可消弭道路坑洞所產生的多餘震動；後軸「液壓壓縮抑制（Hydraulic Compression Stop）」機構，則提升車輛過彎時的支撐性與乘坐的舒適性，經過特殊的調教，在 M款跑車化電子懸吊系統的搭配下，更猛爆的油門反應、轉向控制與換檔邏輯可讓車主盡情享受全新世代BMW 4系列雙門跑車的操控表現。





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全新世代 BMW 4系列雙門跑車以現代豪華的科技元素打造全新 BMW全數位虛擬座艙，將 12.3 吋虛擬數位儀錶巧妙結合 10.25 吋中控觸控螢幕，並導入 BMW智能衛星導航系統與 iDrive7.0 使用者介面，結合 BMW智慧語音助理 2.0與無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）。全新 BMW智慧語音助理 2.0全面升級，透過連網功能提供更加口語化及人性化的互動方式，只要說出「我很冷」便會直接幫您調降空調溫度，口語化的指令更可與車輛功能結合，例如「開啟 Sport 模式」、「我的車甚麼時候需要保養」等，BMW智慧語音助理2. 0便會協助車輛操作並於 iDrive中控觸控螢幕顯示執行訊息。此外，除標準配備智慧Comfort Access免鑰匙系統外，更搭載 iPhone手機數位鑰匙，手機只需靠著駕駛座門把即可輕鬆開鎖/解鎖，更可透過 iMessage 功能將鑰匙分享給 5 位朋友，同時，只要將 iPhone 手機置於中控檯下方，透過手機 NFC 感應直接啟動車輛引擎，不再需要傳統車鑰匙。





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全新世代 BMW 4系列雙門跑車完整配備 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能等 14 項先進智慧駕駛功能，同時更有 360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統等實用便利配備，其中自動倒車輔助系統在車輛行駛時速 35 公里/小時以下，車輛電腦會自動記憶駕駛向前行駛的最後 50 公尺路徑軌跡，如不小心駛進窄巷時即可啟用此功能，輕鬆克服艱難路徑。全新導入的駕駛前方虛擬數位儀錶可清楚顯示道路虛擬實境與速限提示功能。





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