心繫瑞典，Business Sweden 選購 Volvo XC60 作為公務車

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心繫瑞典，Business Sweden 選購 Volvo XC60 作為公務車

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calendar_today2020-12-02 15:25:01

心繫瑞典，Business Sweden 選購 Volvo XC60 作為公務車
▲ 心繫瑞典，Business Sweden 選購 Volvo XC60 作為公務車
國際富豪汽車特別感謝瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處（Business Sweden, The Swedish Trade & Invest Council）添購 Volvo XC60 作為公務專車。
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瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處（Business Sweden, The Swedish Trade & Invest Council）於 1991 在台灣成立，主要業務為協助瑞典企業在全球的業務，同時提供台灣公司在瑞典投資的諮詢，是台灣與瑞典在貿易合作中至關重要的角色。本次購買 Volvo XC60 採用新世代 SPA 模組化平台，擁有出色的車身剛性與優異的操控反應，內裝格局則以溫潤的家居氛圍為主軸，搭配寬廣車室空間，Sensus Connect 資訊暨衛星導航系統與 Clean Zone 純淨車室，低敏健康用料與人體工學座椅設計。
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