美食巷仔內／鮮嫩小紫菜營養價值高 家常菜加分必備
記者陳問荷/新北報導
2021-01-03 09:00:00
天氣越來越冷了，東北角海岸散布著一群包著緊緊、頭戴斗笠、露出眼睛、腰繫著「茄芷袋」、腳踩釘鞋的人，彎著腰、低頭專注在岩壁上「尋寶」，靠近一看原來是採集素有「黑金」美譽的小紫菜，近年因氣候變遷，導致產量不穩定，儘管如此，仍吸引當地民眾採摘，用巧手變出營養美味的料理。
東北角海域盛產的小紫菜，生長在礁岩上被海浪拍打的區域，生長季節是11月至3月，其中以11月至次年1月的小紫菜最鮮嫩，它必須在強勁的東北季風吹襲及海浪拍打下才會長得好，若冬季不夠寒冷或低溫期太短，或是風浪不夠大，紫菜不易附著礁岩壁；若天氣突然放晴升溫，紫菜恐乾枯潰爛。貢寮香蘭的海女吳秀蓮阿姨表示，小紫菜可使用簡單專業的刮取工具如湯匙，也可以徒手摘取，採小紫菜時要在退潮的時候，為了安全一定要穿防滑鞋或釘鞋，摘回來的小紫菜，要非常仔細地將附著在礁岩上的紫菜根部去除，這是非常重要的工序，清洗乾淨就可將小紫菜分包冷凍，等家人回來時就可即時解凍作料理。
最常見的料理方式是紫菜蛋花湯，吳阿姨說紫菜炒蛋、紫菜煎蛋、紫菜炒冬粉、紫菜豆腐煎餅都是最為簡單的料理方式，每口都是營養豐富且富含清香海味的道地美食。漁業處長張麗珍表示，東北角海岸灣峽嶙峋，且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋資源相當豐富，冬季產有黑毛、白毛及小紫菜等諸多海味，是必嘗的佳餚。