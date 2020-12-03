預防HPV相關癌症　男女一起打疫苗是趨勢

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預防HPV感染 接種疫苗是根本之道
衛福部最新10大死因統計報告顯示，子宮頸癌名列女性癌症第八，人類乳突病毒（HPV）為誘發子宮頸癌的主因，只要發生過性行為，就有可能被感染HPV，專家提醒，發生性行為時，應使用保險套，而最根本預防之道就是接種HPV疫苗。
台灣癌症基金會「2020 HPV認知及態度調查」報告顯示，33%受訪男女曾在毫無感情基礎下，與人進行性行為，其中以19至35歲族群的比率最高，如果發生性行為時，並未全程使用保險套，可能讓自己及性伴侶陷入HPV致癌風險中。
HPV與六種癌症有關 16型與18型最常見
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，在子宮頸癌的癌前病變個案中，每5人中就有一人是34歲以下的年輕女性，如果持續感染，一旦免疫力低下，就可能出現癌化的風險。
除了引發子宮頸癌，HPV還可能引發口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌以及菜花，蔡麗娟強調，別以為只有女生必須預防HPV，男生也必須謹慎預防，減少罹癌及菜花風險。
HPV型別高達100多種，研究證實，第16、18、31、33、45、52及58型HPV屬於高危險型別，具有以高致癌風險，其中第16和18型最為常見，七成子宮頸癌患者就是感染這兩型病毒。如果感染其他高危險型別HPV，可能誘發肛門癌、外陰癌、陰道癌。
男女共同施打HPV疫苗 防治成效更好
WHO最近公佈2030年消除子宮頸癌的願景目標，以中低收入國家為宣導對象，而篩檢和疫苗接種對象皆鎖定在女性。但依照歐美先進國家防治經驗，男女施打疫苗，共同防治HPV，成效更好。
越來越多國家實施HPV疫苗男女共同施打防治計畫，蔡麗娟指出，截至目前為止，全球已有40個國家男女皆打，其中澳洲自2013年起，分階段實施男女公費施打HPV疫苗，成效卓越，預計2028年就能提前達到WHO清除子宮頸癌的目標。
蔡麗娟表示，台灣目前每十萬人口有7.9名女性被確診為子宮頸癌，距離清除子宮頸癌要小於4名的發生率，仍有一大段距離，政府、醫界與民眾均應加把勁。
此外，我國自2018年起，提供國一女生公費子宮頸癌疫苗接種，與歐美國家相較，起步較晚，且受限於經費預算，迄今公費接種對象只限於小女生，建議讓小男生也能列入公費接種範圍，免於HPV相關癌症及菜花等威脅，如此一來，才能加速達成2030年WHO清除子宮頸癌的目標。
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