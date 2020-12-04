選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(編輯選擇篇)

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鄭捷選擇在這四輛Toyota當中，最吸引我的結果依舊是七人座且高機能的Sienta，事實上MPV的單廂格局就是能夠榨出最寬敞空間，方正的車廂要拿來滿載乘客、搬運傢俱甚至露營娛樂也都綽綽有餘，更別說方便好用的側滑門以及輕鬆進出的低底板設計，對於長輩小孩都更加體貼，行李廂最低的開口離地與最大的開口面積，更可便利笨重物品的取放，就算沒有載人需求拿來載貨當公司車表現同樣可圈可點，70、80萬元就能換得這般多用途超聰明載具，值得！
而最新登場的Corolla Cross則堪稱第二愛的車款，符合潮流的CUV設定勢必帶來穩定二手殘值不說，齊全周延的ADAS駕駛輔助系統以及Hybrid油電複合更是滿足內心的一切渴望，加上不輸SUV太多的空間規劃與乘坐舒適性，還有優於房車卻也不遜於SUV的闊綽乘坐及置物空間，花房車的錢就能換得SUV的享受，更別說可選配的紅棕色皮質座艙，那種超越同級的氛圍營造完全恰中心頭好！
李承儒選擇這回找來四款不同定位的Toyota車款要做選擇，說起來還真不容易，其實應該也是許多人走進Toyota展間時的困擾；但若要選出一台我比較「中意」的，應該會是Sienta，選擇他的第一個原因是它的尺碼比較合乎我的需求，不到四米三的車長，在台灣狹窄的道路環境中相對容易駕馭，但他雖然尺碼不大，卻有超寬敞空間，就連後滑門與超低底盤設計，上下車都比起其他車款都來得便利，偶爾需要在長輩最為受用；再來是他的造型最與眾不同，也許不少人覺得他有點怪，但偏偏我就是喜歡不是大家喜歡樣子的車，外觀若稍加改裝與裝些個性化配件，開出門絕對不會埋沒在車陣中。
至於在Sienta以外，如果還要在挑一台備選，那應該會是RAV4，一來他是唯一的進口車，價格雖然較高，但配備也相對較齊全，是哪天想買台滿配車、攻頂時的好選項，而且當初試駕時，對它的操控性印象不錯，高規車型的動力也比其他三款兄弟充沛，在山道上跑起來也是可以虎虎生風。
Gary選擇這次找來這四款車，用途上各有不小差異，但若要讓我選擇最愛的車型，尚未成家的我首選會是Corolla Altis，畢竟多數時間一人使用較無須顧慮長輩，再者自身較偏愛性能操駕多一些，車身低且又是新世代TNGA底盤的Altis毫無懸念列為清單之首，雖然動力不如有掛渦輪引擎的同級車那麼強烈，但適切的輸出搭配流暢的CVT變速箱設定，在市區仍可感受輕快的加速表現，山路上雖不到隨心所欲，不過均衡的調教對多數消費者而言已有80分水準，符合多數人口味的設定就是最好的市場策略。
若要再挑一台為第二選擇，質感優異的RAV4會是我的選擇，不可否認進口車身分的RAV4在內裝質感的處理確實高過國產車，無論軟質飾料與皮革的比例或小細節鍍鉻材質的點綴皆恰到好處，前面說過我較偏性能操駕多一些，RAV4雖然是中大型SUV級距，不過TNGA底盤確實在路感回饋上頗有一套，身形高大的它在山路中刻意放大速度仍可感受到穩健扎實的步調，說真的遇到殺手級駕駛開著新世代RAV4搞不好還必須敬讓它三分，這也是我選擇RAV4的最大關鍵。
彭彭選擇雖同屬同品牌但四款不同車型，對於沒有特定喜好的消費者來說，走進展示中心很容易就會因配備、造型或空間等樣樣好吸引到更不知如何選擇，但其實選擇並不難只要細細思考自身用車需求喜好，與日後是否會結婚生子等計畫，大概就能整理出些頭緒。像我並未有生兒育女計畫，所以空間就不會是首要考量項目，因此以76.5～98.5萬元價格帶就能擁有世代最新、配備完善且又是時下最夯的CUV Corolla Cross，同時兼顧舒適也有不俗操控，自然成為我的首選。
方才有說不會特別要求空間，加上目前自身仍偏愛操控多些，因此第二選擇會是Altis，換上TNGA平台的Altis論操控表現與乘坐精緻度都以往精進許多，且座艙氛圍也擁有令人滿意的質感鋪陳，雖然空間機能表現沒有其它三車來得出色，同時也少了全速域ACC，但選擇本來就是取捨。