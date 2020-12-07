騎超潮電動小折BESV　一鍵啟動即刻奔馳　力氣省一半

隨著秋冬防疫專案即將啟動，防疫規模再度升級，為避免增加密閉空間裡群聚傳染風險，不少人外出時會盡量避開搭乘大眾交通工具，而代步用的自行車，既可避開人潮又能健身，近來需求跟著大增。不過傳統自行車騎乘費力，若當作日常通勤使用，難免覺得略嫌吃力，尤其在辛苦工作一天之後，還要努力踩著踏板回家，萬一途中還遇到上坡路段，光是用想的就覺得累了。

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但別讓傳統自行車刻板印象，限制了你對都市移動生活的想像！獲得日本Good Design設計獎，從國外紅回台灣的MIT台灣自創品牌BESV，主攻中高階電動自行車，採內建式變速馬達，PSF1 除了內建一到三段電力輔助模式，更特別的地方是，搭載智慧模式，此為BESV獨家開發的演算法，能夠根據使用者當下的踩踏數據，聰明調整最適合當下的輔助力道，讓車主自由決定控制踏板的輕重和行進的快慢。平日上下班通勤時，可使用電動模式，騎車力氣省一半，更加省時省力；假日來趟郊區輕旅行，上山爬坡不費力，平地道路又能健身運動，更是一舉兩得。

▲PSF1車款承襲BESV一貫科技工藝美學，更加入了折疊功能，大幅提升其便利與收納輕巧性。（圖／資料照片）

BESV智慧動能自行車的外型設計搶眼，線條簡約時尚，深深吸引都會雅痞新貴族群的目光。其中PSF1車款不僅承襲BESV一貫科技工藝美學，保持一體式車架設計的完整性，還加入了折疊功能，大幅提升其便利與收納輕巧性。縱向雙摺疊與18 kg輕量化特色，完美滿足城市通勤和運動休閒等多功能用途。





而電池與車身的一體設計，讓電池與車身完美融合，取放便利，搭配高穩定性、耐久度佳的可抽取式LG電池，只需充電6小時，便可提供最遠90公里距離的電力輔助，加上配備後避震懸吊系統，騎乘起來輕巧舒適，毫無傳統電動自行車的笨重感，吸引不少消費者前往試騎購買。





此外，BESV配備數位彩色螢幕，提供輔助模式、速度、可騎乘距離、電量等完整騎乘資訊，搭配USB輸出孔充電功能，可一邊騎車一邊幫手機充電，更可下載BESV專屬智慧App，設定路徑或記錄行程，還能分享騎乘途中的照片，開心記錄每一天！何不讓騎電動小折，成為生活中各種樂趣的來源！