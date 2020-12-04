國小弟寫數學題！「1失誤」老師給錯 家長嘆：何必死板
國小弟寫數學題！「1失誤」老師給錯 家長嘆：何必死板
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 17:23:05
國小數學題近來成為熱門議題，因為不斷出現連家長都無法確定答案的小學數學題。近期又有家長抱怨，孩子數學題答案雖然算對了，但因為乘法位置顛倒，被老師認為答錯，讓他不禁疑惑「數學何必死死板板？」但是貼文曝光也掀起議論。
一位家長在臉書《爆怨公社》提到，讀小學二年級的孩子在一道數學題目上「每隊分３組，每組有６個人，每隊分別有多少人？」遇到困難，明明孩子寫了「3組X６人＝18人」卻被老師認為是錯誤答案。家長也感嘆，「我知道是『觀念問題』，但這是數學！何必要求在題目國文上的『觀念』，乘法前後顛倒會影響答案？數學靈活運用、答案正確、單位正確就好，何必死死板板？」貼文曝光後也掀起眾多討論，但這次有不少人都力挺老師的教學方式，「乘數跟被乘數定義不同啊，只要想成是除法就有差了」、「就因為這是數學，所以邏輯很重要，不是答案對就好」、「正確觀念從最基礎的開始養成，以後孩子才不會觀念越錯越多，進而放棄數學」、「數學其實學的不是數字，是邏輯」。（編輯：潘毅）