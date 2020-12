由蜜拉喬娃維琪主演,改編自卡普空(Capcom)經典電玩遊戲的電影《魔物獵人》(中譯:怪物獵人),昨(4)日在台灣及中國搶先全球上映,然而有中國網友因為看完電影後,認為其中片段的一句台詞涉嫌「辱華」,集體揚言抵制要求官方下架,卡普空緊急出面滅火也無用,該片已在中國各大戲院下架,而知名律師林智群也對這番行為諷刺表示「自己把非洲人當猴子,然後一天到晚嘴別人辱華」。

《魔物獵人》電影版在中國緊急下架,受到「辱華」爭議的是電影中一段台詞,被認為是對中國人的種族歧視。這一幕出自於兩名士兵的對話,根據微博《新浪遊戲》發文指出,其中一個士兵問另一個士兵:「what kind of knees are these?」(原譯:這是哪種膝蓋),接著兩人相視一笑,士兵則自答「Chinese」,這段對話被認為是諷刺亞洲人愛下跪,來自一段充滿種族歧視意味的童謠「Chinese Japanese,dirty knees,and look at these」。

▲電影《魔物獵人》片段遭陸網質疑「辱華」。(圖/翻攝自微博)

對此,律師林智群今(5)早則發文表示,如果美國人也有玻璃心,那刺激1995這部描寫獄中黑暗面的電影,應該沒機會跟大家碰面。每個國家都有黑暗面,願意面對自己不圓滿的地方,也是一種自信。

林智群接著表示,現在中國是有錢了,可是創作環境比1993年霸王別姬時還緊縮,「刺激1995男主角經過漫長黑暗後,在暴雨夜裡迎向光明,中國電影能嗎?MIT以前也被好萊塢笑很久,我們可不覺得有什麼好悲憤的」,又砲轟「自己把非洲人當猴子,然後一天到晚嘴別人辱華」,更表示這是「嚴以律人,寬以待己」的行為。(編輯:楊智傑)