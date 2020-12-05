為扎根賽車運動，首屆賽車論壇順利落幕，產官學齊聲倡導賽車運動新思維

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台灣賽車運動自1980年代末期開始萌芽，從最早在士林廢河道與部分地區重劃區道路所圍起的簡易賽道開始，至1990西湖渡假村內的蒙地卡羅賽車場，可說是台灣最早的封閉式賽車場，接著到1993年龍潭賽車場開始營運，開啟台灣賽車運動風氣，接著在有菸商贊助下，除了在龍潭賽車場有由Marlboro萬寶路贊助的賽事，在非封閉場地部分也有555英美菸草公司所贊助的拉力賽事，至約2000年以前可說是台灣賽車運動最火熱的時期，進入21世紀，諸多外在因素、社會風氣限制下，賽車在台灣始終不被認為是項運動，多數時候都還是與飆車畫上等號，雖然2000年後在包括：龍潭賽車場、屏東尖端賽車場、全台各地卡丁車場，以及爬山賽等各類賽事仍持續舉行，但受關注度比起1990年代顯然降低許多，直到2011年大鵬灣賽車場開幕，台灣終於盼到第一座符合FIA國際認證的賽車場，也首度舉辦國際邀請賽，以及在2015年舉辦的Audi R8 LMS Cup台灣站，更是台灣首次導入正規國際系列賽事，再次掀起台灣賽車運動熱度，但隨著大鵬灣暫停營業，賽車運動再次冷卻，接著麗寶國際賽車場開始試營運，以及「中華車會」成立，在擁有相對完善場地下，「中華車會」在台中市政府支持下，結合產官學界舉笨本次論壇，推廣賽車運動與道路交通安全，開啟台灣賽車運動與相關產業發展的新契機。
中華車會理事長陳志鴻在致詞時表示：台灣賽車運動遭遇有形與無形的限制，讓數十年的發展無法達到預期的成果；他建議必須採用新的思維，從與一般民眾更直接相關的「安全駕駛」著手，才有機會提高賽車運動的接受度，讓整體賽車運動的環境有結構性的轉變。
台中市政府運動局局長李昱叡說，台中市政府近年來已觀察到賽車運動的發展潛力，以運動接軌國際是市府推健康城市的重要指標，所以特別在今年引進在國際賽車界執牛耳的Red Bull車隊到台中展示，雖然原定合作的封街賽因新冠肺炎疫情取消，但也進而促成本次論壇的舉辦，希望進一步帶動台灣賽車產業的發展。
這場別開生面的賽車論壇所邀請的各界代表皆為一時之選，包括有台灣賽車教父之稱的陳俊杉、曾稱霸雷諾方程式的林帛亨、兩度參加法國利曼24小時耐力賽的陳漢承、亞洲首位勇奪Mercedes-AMG GT3年度冠軍的李勇德、亞洲越野車神陳和皇與賽道日達人周伯雄等人都應邀出席，並由賽事主辦經驗豐富的資深媒體人邢雨龍主持。
這場論壇的上半場由賽車手陳俊杉、中華奧林匹克委員會顧問孫立群、國立台灣體育運動大學教授劉明煌分別發表15分鐘的專題演講，主題涵蓋台灣賽車的發展歷史、他國發展經驗與運動如何產業化等。1988年即投身賽車運動的「台灣賽車教父」陳俊杉分享，賽車實為汽車產業發展的基礎，藉由極端駕駛能測試出車輛極限，進而推動技術的進步，知名車商Honda、BMW即是著名的案例；孫立群則提到，以國際奧會的發展為例，唯有企業與運動結合，才有機會發展為產業，思維不再是尋求協助，而是共同創造價值，協助選手與產業環境永續發展；劉明煌指出，以「安全」作為切入點，是家長認同發展的重要關鍵，建議民間組織可以深入校園進行宣導，包含安全駕駛的觀念，進而形成好的循環，培養賽車推廣的青年軍。
下半場的「高峰座談會」則由林帛亨、陳漢承、李勇德、陳和皇、周伯雄等來自車界的代表，與福特六和汽車行銷處長沈仁偉、中華賽車會賽事部主任鍾岳峙與麗寶國際賽車場副總經理陳鋭宏，共同參與討論，針對「如何促進相關產業發」、「賽車場如何與周邊環境共榮」與「如何擴大賽車運動參與度」等三大議題提出看法。
值得注意的是，這場論壇也是首度在賽車相關的座談會中，將「安全駕駛」的推廣也作為發展賽車運動的重要面向，因為在賽道以外的道路安全，與一般民眾更為息息相關，只有同步倡導道安意識的提升，賽車運動在台灣才能更為大眾所接受。
本次論壇除了台中市府運動局局長李昱叡、法制局局長李善植到場之外，也有許多知名企業代表與會，包括凱基銀行董事長魏寶生與多家車商代表都親自出席；此外，也因為報名參與的民眾踴躍超乎預期，主辦單位機動加開第二現場，讓無法進到會場的車迷朋友與關心賽車運動的民眾，仍能在賽車場內同步觀賞這場精彩的對談。
長期以來，各方賽車運動愛好者不斷努力期望可以強化與深耕台灣的賽車運動發展，但總是缺乏將產官學各界整合的力量，這回由台中市政府運動局委託「中華車會」所舉辦的「2020台灣賽車運動產業論壇」無疑是一個良好的開端，論壇中亦有台灣汽機車零配件廠商參與，表示台灣在零配件研發與製造上於國際上具前段班地位，但在國內卻因缺乏整合而未能有健全的市場，也期望在這次的論壇後，可以帶動不管是政府單位或一般民眾對賽車運動認知上的提升，並可在政府間接支持，以及具備良好場地下，持續共同強化賽車運動發展，以利串起整個產業鏈發展。