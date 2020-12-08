110年會考複習新趨勢　紙本+線上解題並行提升效率

學生平常在學校上課，已習慣使用課本並隨時抄寫老師口述或板書重點；但學生使用線上學習平台的教學內容時，若無法與課本知識點對照，反而加重學習負擔，或容易因此放棄嘗試新型學習模式。而為了讓學生們能夠維持「手寫」與「觸摸紙本」的學習慣性，並運用線上學習的優勢，翰林出版攜手翰林雲端學院，在國中3800應用題彙編、贏戰歷屆試題等多項國中總複習參考書中，題題都加入了解題影片，讓會考生在紙本上作答完題目，使用手機掃QR Code或電腦登入，就可以收看各題目的線上解題影片，立即瞭解學習問題所在，也透過解題影片更有深度和效率地掌握學習要點。

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▲題題皆有解題影片，試題解析先掃QRCode看影片自學，有不懂再詢問老師解惑釋疑，讓孩子學習更有效率。(圖／品牌提供）