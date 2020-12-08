110年會考複習新趨勢 紙本+線上解題並行提升效率
110年會考複習新趨勢 紙本+線上解題並行提升效率
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 11:00:00
學生平常在學校上課，已習慣使用課本並隨時抄寫老師口述或板書重點；但學生使用線上學習平台的教學內容時，若無法與課本知識點對照，反而加重學習負擔，或容易因此放棄嘗試新型學習模式。而為了讓學生們能夠維持「手寫」與「觸摸紙本」的學習慣性，並運用線上學習的優勢，翰林出版攜手翰林雲端學院，在國中3800應用題彙編、贏戰歷屆試題等多項國中總複習參考書中，題題都加入了解題影片，讓會考生在紙本上作答完題目，使用手機掃QR Code或電腦登入，就可以收看各題目的線上解題影片，立即瞭解學習問題所在，也透過解題影片更有深度和效率地掌握學習要點。
108新課綱強調自主學習，學生在學校上「主科」的時間縮短，然而要學習的知識點還是有一定的份量；再者「素養試題」常是具備「跨領域、整合運用、生活情境化」等特色，部分試題屬於學生不熟悉的題型，或題幹敘述較長，學生沒有耐心閱讀，就容易陷入混亂作答錯誤，此時老師講解「考題做答關鍵或計算原理」對學生而言就十分重要。在綜合授課時數不足，學生又迫切需要解惑的情況下，由專業老師講解的即時解題教學影片，就成為老師的最佳幫手，讓學生能夠第一時間先看解題影片的內容，如果真的還不懂，可以再去問老師，這樣不僅可以養成學生「自主學習」的習慣，老師也更能清楚了解同學們學習上需要加強的部分。
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