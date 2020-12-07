Volkswagen 認證中古車網站升級、展間新增 回饋方案實施中

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Volkswagen 認證中古車網站升級、展間新增 回饋方案實施中

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calendar_today2020-12-07 16:55:01

Volkswagen 認證中古車網站升級、展間新增 回饋方案實施中
▲ Volkswagen 認證中古車網站升級、展間新增 回饋方案實施中
Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車網站 3.0 升級，並新增兩處銷售據點：彰化展示中心與花蓮展示中心。中古車冬季回饋方案實施中，購買指定車款即加贈「丙式險」或「一年延長保固」。
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福斯原廠認證中古車更持續擴增服務能量，軟硬體 3.0 全面升級，不僅推出全新改版網站，消費者可更輕鬆快速找到符合自身條件的各式車輛，並且聯絡銷售人員進行服務，同時也正式成立彰化展示中心與花蓮展示中心，總計全台 9 處服務據點。
Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車參考全球使用者的回饋，大幅優化使用介面與搜尋功能，透過更直覺的版面設計、互動式的導引元素與新一代的搜尋引擎，讓消費者可以更輕鬆、更快速地找到適合車輛，同時提供換購需求的車主鑑定愛車和保固服務，更可享有寄售服務及協助換購新車，讓消費者一站完成所有銷售與售後服務。

Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車身為買賣福斯中古車的第一選擇，服務據點逐步遍及全台，全新打造彰化展示中心與花蓮展示中心正式開幕。Das WeltAuto. 展示中心編制資深中古車經理、銷售顧問與鑑價師，確保消費者享有完善服務品質，同時每位服務人員經過嚴格服務流程、車況檢查與鑑價服務等多重訓練。

年末即將到來，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車同步推出「中古車冬季回饋方案」，即日起至 2020 年 12 月 31 日止，凡於Das WeltAuto.授權經銷商購買指定車款，即可享有丙式險或一年延長保固。欲得知更多相關內容與服務，請洽 Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車官網：https://www.dasweltauto.tw/zh.html

Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車全新授權展示中心：

彰化

彰化縣花壇鄉中山路一段37號之一

04-7880777

花蓮

花蓮縣吉安鄉中央路三段418號

03-8578890

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