Volkswagen真．旗艦，Arteon / Arteon Shooting Brake實車只能說帥到沒朋友

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Arteon蘊涵豐富設計氣息，無論是擁有絕美斜背的Fastback四門轎跑，或是將旅行車機能融於渾圓飽滿車尾線條的Shooting Brake五門獵跑，皆傳遞出如同豪華跑車般的流線動感設計；從影片中可從容欣賞Arteon Fastback 330 TSI R-Line擁有全新品牌識別和獨特的IQ.LIGHT 智慧燈組，完整呈現質感出色的車頭視覺，搭配優雅且充滿力道的線條向車尾燈組延伸，與無窗框車門設計相互輝映，加上R-Line專屬外觀套件，展現出豪華車獨到的設計工藝美學和淬鍊品味。
車室空間設計猶如居家空間設計，除為車主提供安穩舒適的駕馭體驗之餘，更要彰顯車主的自身品味與不凡身分；Arteon車室空間宛如一個充滿現代感的豪華休憩空間，舉目所見之處無不滿足現代人對於質感的追求，全面升級的高度數位化座艙，伴隨駕駛入座，首先迎來置於中央的10.25 吋全邏輯數位化儀表，和最新世代的第三代MIB資訊娛樂系統，透過觸控即可操作方向盤、空調、娛樂系統控制介面以及室內氛圍燈，多達30色的選擇，讓車主可隨心所欲變換車室氛圍，高度數位化的內裝與前衛優雅的外觀，帶給車主最極致的享受。
不僅擁有高度數位化座艙，Arteon在舒適上也沒有任何妥協，座椅採用柔軟細膩的Nappa皮革包覆，並且擁有多向電動調整及按摩功能，車主可感受到最舒適的乘坐體驗，而R-Line車型則使用Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，兩側提供更全面的支撐與包覆性，滿足所有享受駕馭樂趣的人；不僅如此，Arteon更給予乘員完美的聽覺饗宴，新型立體聲系統，為Harman Kardon 環繞音響專門為Volkswagen開發設計，700W輸出、12 支揚聲器，帶給乘員豪華的車內音樂饗宴，感受Arteon帶來的頂級移動體驗。
除此之外Arteon也擁有絕佳的空間機能，長達2840mm軸距，不僅提供乘客極為舒適且寬敞的乘坐空間，同時受惠於斜背設計，行李廂容積可達563公升，過後座椅全倒模式更能一舉放大至1,557公升；Arteon 五門獵跑車尾紮實渾厚的臀型及富有肌肉感的線條，擁有更大行李廂容積，可達565公升，打平後達1,632公升，展現強大的使用便利和機能性。
具備運動化跑格的Arteon，也搭載強悍動力系統，採用2.0L 直列四缸TSI 渦輪增壓汽油引擎，以330 TSI和380 TSI雙車型動力輸出，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，提供最大馬力190ps和性能首選的272ps，其中380 TSI R-Line Performance更具備4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，不僅帶來更加穩定的行車動態，搭配DCC主動式底盤控制系統，可自在調整底盤的舒適度與運動性，提供更多元化的駕駛樂趣！
Arteon以寬闊且低重心的車身比例，造就低風阻的先天優勢，同時憑藉著 MQB 模組化橫置引擎平台帶來高剛性、輕量化的結構特點，再加上性能車款獨具的動態齒比轉向輔助系統，此系統可依據路況隨時動態調節轉向，減少方向盤轉動圈數，有效提升停車便利性與入彎敏捷度，同時在變換車道、停車或轉彎時，反應更直接快速，帶來精準動態及更穩定的行車品質。
身為Volkswagen在台旗艦車款，Arteon擁有豪華品牌望之莫及的豐富安全科技陣容，不僅全車系標配9具安全氣囊，更搭載完整IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，如全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、車側盲點警示系統等，以全方位主被動安全防護，貼心守護行車安全。此外，Arteon適用長里程彈性保養概念，最長二年或最多30,000公里才需更換機油相關項目，搭配完整售後保固方案如福斯人禮遇計畫，享有最完善的品牌售後服務。
2021年式斜背轎跑Arteon Fastback預售價：
| 車型
| 新台幣建議售價
| 330 TSI Elegance
| 1,498,000元
| 330 TSI Elegance Premium
| 1,678,000元
| 330 TSI R-Line
| 1,778,000元
| 380 TSI R-Line Performance
| 2,018,000元
2021年式絕美獵跑The Arteon Shooting Brake預售價：
| 車型
| 新台幣建議售價
| 330 TSI Elegance Premium
| 1,758,000元
| 330 TSI R-Line
| 1,858,000元
| 380 TSI R-Line Performance
| 2,098,000元