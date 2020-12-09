特企／牛乳石鹼「紅盒牛牛車」　進駐2020新北耶誕城

被譽為日本香皂界天后，創立百年來人氣不衰的「牛乳石鹼」紅盒皂，近年來無論在日本、台灣與亞洲各國更是話題不斷。這個百年來堅持以傳統「釜炊製法」煉製並使其逐漸熟成的百年名皂，無可比擬的「濃密泡」特色，不僅是無數跨年齡層消費者鍾愛的「清潔+滋潤肌膚一次完成」淨膚經典，今年的勤洗手風潮，更帶動起「牛乳石鹼」紅盒皂另一波強烈買氣，讓「牛乳石鹼」紅盒皂除了在日本家喻戶曉，也受到愈來愈多台灣消費者的喜愛。

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「牛乳石鹼」紅盒皂除了產品本身的清潔、滋潤力無庸置疑，有著可愛乳牛商標與高辨識度紅色紙盒的外包裝，更跟上近年來超火的復古風、文青風，從日本到台灣都掀起令人印象深刻的跨界時尚潮！從東京、京都、福岡的快閃店、日本女性在IG上爭相PO「牛乳石鹼」紅盒皂照片的「赤箱女子」寫真潮，到台灣目前仍進行中的「牛乳石鹼」紅盒皂╳台北東區「Hotelpoispois泡泡飯店」住房體驗專案…「牛乳石鹼」紅盒皂已不只是一款品質絕佳、CP值超高、好洗好用好滋潤的高品質日本香皂，更是一款充滿文化魅力的迷人象徵！

「牛乳石鹼」「紅盒牛牛車」in新北耶誕城





11/13起兩波時段展出，讓你自由參觀、拍照到過癮！





為了讓更多人深入了解含牛乳精華成分與美膚成分角鯊稀的「牛乳石鹼」紅盒皂，最近，「牛乳石鹼」在台灣特別以「牛乳石鹼」紅盒皂鮮明的色彩、乳牛商標、方正可愛的紅盒輪廓，設計出一台外型搶眼的「紅盒牛牛車」，供所有民眾欣賞、拍照、打卡！而這台「紅盒牛牛車」最近更將於11月13(五)~15(日)，以及12月11(五)~13(日)等兩個周末時段，開到新北市板橋的新北耶誕城內，停駐於「板橋站1Ａ號出口」，供所有民眾自由參觀、拍照欣賞。





首度於耶誕佳節現身，準備與所有民眾同歡的「紅盒牛牛車」，不僅展示「牛乳石鹼」紅盒皂產品，讓民眾能就近觸摸、聞香，感受這款日本經典香皂歷久不衰的清新迷人香氣。車上也將展示「牛乳石鹼」紅盒皂歷年來在日本、台灣所設計的相關文創產品，使大家近距離感受：「牛乳石鹼」紅盒皂，絕不只是一款日本國民香皂的超凡魅力！





一定要跟牛乳石鹼「紅盒牛牛車」合照啦！





拍照上傳「牛乳石鹼」台灣FB粉專+留言，有機會抽中限量大獎





預計展出位置距離新北耶誕城「公主燈區」很近的「牛乳石鹼」紅盒皂「牛牛車」，路過民眾務必特別留心並停留，因為除了兩波靜態展出，台灣「牛乳石鹼」準備了多份「牛乳石鹼」紅盒皂、Skinlife洗顏皂等兩大超人氣明星商品，將以玩扭蛋方式，送給活動期間特別前來與「紅盒牛牛車」合照並上傳照片+留言至「牛乳石鹼」台灣FB粉絲專頁的民眾！





值得注意的是：「牛乳石鹼」也貼心預備了數量極有限的隱藏版好禮，更有限量不對外販售的「紅盒一卡通」加碼抽的活動，贈送給這次FB粉專拍照上傳+留言活動的幸運兒！只要趁新北耶誕城活動開跑的11月13(五)~15(日)，以及12月11(五)~13(日)兩個周末時間，搭捷運到「板橋站1Ａ號出口」，找到牛乳石鹼「紅盒牛牛車」並開心拍下合照，上傳照片到「牛乳石鹼」台灣FB粉絲專頁活動區，就有機會抽中心儀產品，讓「牛乳石鹼」風靡全日本與亞洲的淨膚魅力跟你一起回家。





當然，全球仍處於疫情高峰。「牛乳石鹼」仍要提醒大家：與好友閨蜜外出享受各種耶誕慶祝活動之餘，別忘記「勤洗手」，洗淨雙手並保持手部肌膚清爽滋潤的重要性！需要好好洗手、洗澡的時刻，「牛乳石鹼」紅盒皂永遠是大家最好的朋友。



