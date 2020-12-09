手抖是疾病的警訊？醫：通常無傷大雅，4大情況盡早就醫

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常見引起手抖的３大類原因
家醫科王威傑醫師表示，手抖是原發性顫抖常見出現的症狀，形成原因非常多，日常生活中有很多情況都有可能出現手抖，像是情緒緊繃、焦慮、低溫等，大多是兩隻手都會出現，稱為生理性顫抖，無傷大雅。也有可能是因為低血糖、甲狀腺亢進、副甲狀腺異常、維生素B12缺乏等因素所致。醫師在診斷時通常會先釐清前述狀況，並排除感冒藥、氣管擴張劑、精神藥物、酒精戒斷、尼古丁等藥物因素。
原發性顫抖是常見的良性手抖原因，好發於40歲以下族群，和遺傳有關，通常為雙側顫抖，不會合併局部無力或步太不穩等神經學症狀。
不過醫師提醒，即便手抖通常無傷大雅，一般民眾若有手抖的情況，還是應留意手抖當下的情境，如當出現單側性、突發性、靜止性或意向性的顫抖，就要特別小心，因為其可能是因為疾病所起，是一種警訊。
手抖留意當下情境 4大情況盡早就醫檢查
所謂的單側性顫抖，顧名思義就是只有一側會有出現顫抖的情況，其可能為腦部病變所致，大腦的可能性又較高一些。意向性顫抖患者常會在手伸向特定方向、動作或物品時出現手抖的情況，此常見為小腦病變。突發性顫抖指得則是以往沒有手抖的情況，突然之間出現，且有時也會合併神經學症狀，如局部無力、知覺異常、吞嚥困難等，常見因藥物、疾病所起，也因此常常來得突然。靜止性顫抖指得則是在沒有動作的情況下也會有手抖的情況，可將手放鬆掌心朝上，並將兩手放在腿上測試初步自我評估，最常見的原因之一就是巴金森氏症。醫師建議有手抖的民眾，應多加留意這4大情況，盡早前往家醫科或神經內科檢查，找出原因以利治療。
改善手抖把握3原則，可嘗試按摩等方式改善
正如前述，引起手抖的原因非常多，有可能是因情緒、肌肉緊繃所致，也可能因疾病所起，如欲改善，王威傑醫師建議最好的方式就是找出問題從根本改善，應把握3個原則：觀察情況、就醫檢查、迴避風險。經觀察後若為前面所提到的4大情況，盡早就醫檢查並確實治療，平時也應盡可能迴避可能引起手抖的情況。
在自我觀察期內，醫師也建議可以做些舒緩動作進行改善，看是否為情緒或肌肉緊繃所引起，或許可以自行改善，包括了適度的泡熱水、按摩、伸展等方式，這些都有利肌肉、情緒放鬆。不過醫師也提醒，此為最簡單最基本的改善方式，若嘗試後手抖的情況沒有改善，還是建議應盡早就醫檢查為佳。
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