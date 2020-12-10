男星瘋間歇性斷食　吳慷仁、瘦子、李榮浩曝超狂瘦身食譜

誰說只有女明星注重管理身材，許多男明星也為了上鏡頭而拚命減重，這次就來盤點那些快速瘦身的男星們，都是如何在短時間內成功甩掉肥肉，變身成精壯肌肉男，像吳慷仁不到一個月就瘦14kg、李榮浩一個月則是瘦了8公斤、瘦子也在1個月減了4公斤，rain也花3個月的時間，就瘦下10公斤，而他們能瘦下來的共同點，就是都有嘗試間歇性斷食，詳細運動及飲食菜單一起看看！

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今年37歲的吳慷仁，經常為了拍戲「忽胖忽瘦」，敬業的程度人盡皆知，他曾經為戲刻意把皮膚曬得黝黑，瘦到只剩57公斤，今年2月又接下新戲，為角色增胖到88公斤，後來又逼自己要恢復目標身形，開始積極鍛鍊身材，不到一個半月就練出精實8塊腹肌，也成功瘦回標準的74公斤體重，還笑說現在是10年以來體態最好的時候。

▲吳慷仁近年為了拍戲，忽胖忽瘦。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

他今年在美妝活動上表示，減重秘訣就是少吃多動，還自曝自己的方法很激烈，呼籲大家不要學。他三餐吃得很少，還搭配16:8間歇性斷食，不過他說，「身體很聰明，不給他吃東西會以為世界末日，就會儲存很多熱量」，比起拉長空腹時間，認為6:1更有效，也就是6天少量正常吃、1天放鬆吃喜歡的食物，沒有壓力反而瘦的更快。



▲吳慷仁腹肌精實。（圖／翻攝自吳慷仁臉書） 而控制飲食的這6天，當然不能亂吃，他建議要少吃精緻澱粉、糖分高的食物，多吃蛋白質為主的雞胸肉、水煮蛋，加上每天健身兩小時，重訓和有氧輪流，毅力十分驚人，宛如橡皮人那樣超有彈性，體重上上下下相差有30公斤，體型在一年多時間變換了多種尺寸，一下壯到撐爆襯衫，一下瘦到變皮包骨，真的很厲害。



▲李榮浩超狂減肥菜單曝光。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

前陣子楊丞琳靠著間歇性斷食成功在2個月瘦6公斤，沒想到老公李榮浩的減肥菜單比她更狂，去年李榮浩曾在微博自曝一個月瘦了8公斤，飲食是一日一餐（雞胸肉、花椰菜以及紅蕃薯）並戒掉所有精緻澱粉，烹調方式少油少鹽，搭配每天運動一小時，有氧、重訓都可，且要堅持一個月以上，真的讓人不得不佩服這對夫妻的毅力。





他也提到睡眠的重要性，有良好的睡眠時間，能提升新陳代謝以及排毒，比運動還管用，不過，睡得愈多並不代表能瘦得愈多，建議睡眠時間是達6至8小時，少於5小時或超過10小時，會有反效果，研究指出，一天睡滿7至8小時的女性最容易瘦，脂肪燃燒及蛋白質的代謝效率都會大大增加。李榮浩還發文說道，「如果只能堅持兩三天，建議不如不要開始，純屬浪費感情和生命」！



▲瘦子E.so肌肉線條明顯。（圖／翻攝自瘦子IG）

台灣饒舌天團「頑童MJ116」團員瘦子（E.SO），前陣子為拍攝沐浴乳廣告，進行嚴格的增肌減脂計畫，一個月就瘦了4公斤，體脂更從17%降至11%，談到自己的瘦身方法，他說其實都跟大家差不多，靠的是「168斷食法」，再加上每天做高強度的燃脂運動，還會搭配重訓或拳擊，而三餐僅吃雞胸肉、雞蛋丁、兩顆茶葉蛋配上黑咖啡，基本上以高蛋白食物為主，聽起來也太不容易了吧！



▲Rain只花3個月的時間，就瘦下10公斤。

韓國歐巴始祖的Rain，日前也在網路上分享瘦身過程，透露只花3個月的時間，就瘦下10公斤。他的飲食非常彈性，平時不太忌口，但碰到健身日，一天只吃午餐、晚餐，以攝取高蛋白食物以及蔬菜水果為主，下午如果會肚子餓，可以吃想吃的零食，例如可選擇適量的堅果，堅果營養密度極高，能幫助肌肉生長，但一天建議不要超過25公克。





而他也是靠斷食法瘦下來，以一個星期為單位，每週有2天是休息日，其餘的天數每天吃2餐，午餐在中午12點時吃完，接著晚上5點吃晚餐，之後就不再吃東西，能進食的時間縮短很多，算是比較進階版的間歇性斷食法，而運動方面，有時間的話早晚各運動1次，每次大概30分鐘，最常在家進行 TABATA 高強度間歇訓練。

最後還是要提醒大家，極端的瘦身方式看看就好，若瘦身遇到瓶頸，建議求助專業的營養師，依據自己的身體狀況來調整飲食，以免讓身體吃不消，導致健康每況愈下，那就得不償失啦！