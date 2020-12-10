嘉市警局奪3獎　盡顯警政能量

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市警局同時推動「路廓科技執法、碰撞構圖分析」獲「改善交通類」優等，規劃「中山專案」警力執法結合市府交通處建置新型科技執法設備，分成宣（勸）導、加強稽查、成效評估等階段進行，並致力與周邊店（商）家、用路人等多方取得共識，順利推動市區中山路科技執法，提升道路安全與順暢度有感，獲得民意高度肯定。此外，該局革新交通事故繪圖，建置本市雲端道路街廓圖資，創新由事故處理衍生碰撞構圖，以大數據分析運用於整合本市道安工程、教育、宣導及監理小組能量，改善本市多事故路口，績效卓越。

市警局局長張樹德表示，每個獎項都是警政團隊代表嘉義市獲得的至高榮耀，並證明嘉市警絕對有實力提供市民最安心可靠的守護。在勇媽市長黃敏惠的帶領下，警察將繼續與各局處齊力推動嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的安全健康城市。