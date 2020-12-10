嘉市警局奪3獎 盡顯警政能量
記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-12-10 09:00:00
台灣縣市幸福指數大調查，嘉義市榮登全臺幸福城市之首，市警局近期獲得獎項包括從交通部頒發的金安獎及「道安貢獻創新獎」、衛生福利部頒發的「健康城市獎」，再到內政部警政署頒發的警界最高榮譽「國家警光獎」，捷報頻傳、獲獎連連。
「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」獲「綜合規劃類第2名，市警局創新研發NFC晶片感應式電子巡簽系統，以五大亮點在全國創下警政應用先例包含，一、全國首創警用巡邏箱導入「物聯網」科技﹔二、全國首創5分鐘「守望」功能﹔三、全國首創「城市美學」智慧巡邏箱﹔四、全國唯一全市「安裝零經費」，節省公帑超過新臺幣100萬元﹔五、全國唯一結合地方創生、官學合作攜手打造的巡簽系統﹔同時成功輔導合作團隊在嘉市成立新創「想飛資訊公司」，落地發展科技產業，共創互惠雙贏，成為地方創生的典範，日前榮獲經濟部工業局創新創業競賽季軍與網路人氣獎，並吸引十多縣市警察局前來取經學習。市警局同時推動「路廓科技執法、碰撞構圖分析」獲「改善交通類」優等，規劃「中山專案」警力執法結合市府交通處建置新型科技執法設備，分成宣（勸）導、加強稽查、成效評估等階段進行，並致力與周邊店（商）家、用路人等多方取得共識，順利推動市區中山路科技執法，提升道路安全與順暢度有感，獲得民意高度肯定。此外，該局革新交通事故繪圖，建置本市雲端道路街廓圖資，創新由事故處理衍生碰撞構圖，以大數據分析運用於整合本市道安工程、教育、宣導及監理小組能量，改善本市多事故路口，績效卓越。市警局局長張樹德表示，每個獎項都是警政團隊代表嘉義市獲得的至高榮耀，並證明嘉市警絕對有實力提供市民最安心可靠的守護。在勇媽市長黃敏惠的帶領下，警察將繼續與各局處齊力推動嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的安全健康城市。