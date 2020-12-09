Audi e-tron SUV/Sportback 五車型 304 萬起，純電生活方案同步登場

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Audi e-tron SUV/Sportback 五車型 304 萬起，純電生活方案同步登場

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calendar_today2020-12-09 18:25:01

Audi e-tron SUV/Sportback 五車型 304 萬起，純電生活方案同步登場
▲ Audi e-tron SUV/Sportback 五車型 304 萬起，純電生活方案同步登場
Audi e-tron 今日正式上市，建議售價 304 萬元起，以 SUV 和 Sportback 雙車款及 55 quattro 與 50 quattro 雙動力編成。台灣奧迪更致力打造友善電動車環境，建置便捷的充電服務網絡，結合豐富的「純電生活方案」與完善的原廠購車保障。
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台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers。
台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers。

Audi e-tron 率先車壇首度搭載全數位虛擬後視鏡

全新 Audi e-tron 匯集多項智慧新科技，其中造型最吸睛的即是首次搭載於量產車型的全數位虛擬後視鏡（Audi Virtual Exterior Mirror），其整合高動態成像技術（HDR）、環景攝影機與感測器，能於不同天候與各式駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，讓駕駛者可透過內建於車門上的 OLED 螢幕，直接以多點觸控方式來放大、縮小或調整影像的角度；此外還可根據三種不同模式包含：高速公路、過彎以及停車三種使用情境進行切換和設定，讓駕駛可更輕易全方位掌握車輛死角。

而全數位虛擬後視鏡不僅造型前衛，相較於配備傳統後視鏡的車型，體積可更為縮減，除了車寬可減少 15 公分，亦可有效減少風切噪音及降低風阻，為 Audi e-tron | e-tron Sportback 分別造就出 0.27 Cd 和 0.25 Cd 超低風阻表現；透過極佳的空氣動力學設計，不僅可有效減少行駛過程中的耗電量並提升續航力表現，還能有效改善風切噪音及增進車室寧靜度，同時保有過往收折的功能，無需擔心意外擦撞造成的損傷和高額修繕費用，帶來更舒適便利且安心的乘車體驗。

Audi全數位虛擬後視鏡。
Audi全數位虛擬後視鏡。
Audi 空氣力學。
Audi 空氣力學。

前衛科技座艙結合安全駕駛輔助系統

Audi e-tron 搭載直覺化智慧操作介面「12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus」與中控雙層高畫質觸控螢幕，而車室座艙受惠於底盤軸距達 2,928 mm 及後座平整化設計的優勢，前後座皆擁有寬敞的駕乘空間，延伸至後行李箱容量，在標準乘坐模式下，Audi e-tron | e-tron Sportback 後行李箱分別擁有 660 公升與 615 公升置物空間，而後座椅背傾倒模式則可擴充至 1,725 公升與 1,665 公升，同時車頭也額外提供 60 公升的承載空間，提供實用的空間機能性。另外全車系皆標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統。

Audi e-tron 後座空間。
Audi e-tron 後座空間。

電動化 quattro 操控與安全兼具

車系編成方面，Audi e-tron | e-tron Sportback 均提供 55 quattro及 50 quattro 兩款動力選擇，其純電動力系統透過總輸出功率分別達 300 kW 和 230 kW 的雙電動馬達模組，並融入 quattro 恆時四輪傳動科技，不僅傳輸效率更高、動態反應更快，整體加速與操控表現也具備優異水準。在雙電動馬達的加持下，50 quattro 車型可輸出313 PS 及 664 Nm 最大扭力表現，0~100 km/h 加速只需 6.8 秒；而 55 quattro 車型更具備 408 PS 及 664 Nm 扭力峰值，僅需 5.7 秒即可完成 0~100 km/h 加速衝刺。

Audi e-tron 搭載嶄新的電動化 quattro 恆時四輪傳動系統，不僅具備過往在各式地形上優異的牽引力和動力傳遞，受惠於純電動力平台的優勢，能夠更敏捷地在前後車軸之間調整出最佳化的驅動扭力分配。在一般的道路行駛模式下仰賴後軸電動馬達的動力輸出，以維持最佳的電能效率使用。除此之外，Audi e-tron 全車系標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統，駕駛者可透過 Audi Drive Select 可程式車身動態系統切換七種不同阻尼與車高設定，並依據道路狀況、行車速度與駕駛偏好等因素調整車身高度，使其能因應各種地形、天候狀況，展現傑出的操控及動態反應。

先進電能回收與溫度管理系統

Audi e-tron 更搭載多項創新科技，設置於座艙下方平整的水冷式高容量鋰電池組，可分別儲存 71 kWh (50 quattro) 與95 kWh (55 quattro) 總電量，同時保持在 396 V 定額電壓下穩定運作，讓 Audi e-tron 能穩定維持高效的高原式充電曲線，並以最高達 150 kW 的充電功率覆蓋大部分充電過程，0 ~ 80% 僅需約 30 分鐘，充電 10 分鐘即可行駛約 115 公里，提供絕佳優勢並大幅減少充電所需時間。此外 Audi e-tron 先進的熱能管理系統，透過內建的加熱幫浦可有效運用高壓電模組運作時所產生的熱能，確保電池壽命以及可重複充放電的效能。

在電動化 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與最新電能回充科技相互輔助下，當駕駛者鬆開加速踏板讓車輛依慣性滑行時，可同步透過方向盤後方撥片或 MMI 觸控回饋操作介面上設定三種不同的能量回收模式，而先進的溫度管理系統還可靈活運用高壓電池的廢熱對車室內部空間進行加熱和空調調節，最多可使續航里程提升多達 10%。依據 WLTP 測試之數據，搭載 71 kWh 電池組的 Audi e-tron Sportback 50 quattro 車型，單次續航即可達到 347 公里的水準，而搭載 95kWh 的Audi e-tron Sportback 55 quattro 車型，單次續航里程共可達到 446 公里。

Audi 極速充電站。
Audi 極速充電站。

三方合作全方位打造多元化充電服務網路

為有效降低 Audi e-tron 車主的里程焦慮，台灣奧迪致力打造電動車友善的純電用車環境，自去年起即超前部署，積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈。台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，整合多方資源以尋求最適合台灣電動車車主的充電環境，不僅僅為了滿足 Audi e-tron 車主充電需求，更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。

在「家用充電服務」方面，Audi 選擇與台灣本土公司 Noodoe（拓連科技）合作，借重 Noodoe 在北美設立充電站數年所學習到的經驗跟技術，並結合對台灣的居住環境的了解，打造「Audi x Noodoe Home Check 行動安裝管理平台」；透過流程的整合，消費者可以預先進行線上評估，協助消費者在購買 Audi e-tron 之前，事先判斷住家安裝充電樁設備的可行性，並且協助續的社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等前置作業等，Audi 前線業務人員與 Noodoe 將會為車主一同把關所有流程細節，藉由貼心完善的一站式服務，大幅減輕車主安裝家用充電樁的煩惱與時間成本。

Audi X Noodoe EV Network。
Audi X Noodoe EV Network。
「目的地充電服務」方面，Audi e-tron 的充電規格除可相容全台近千座的公共充電裝置外，台灣奧迪更與 Noodoe（拓連科技）與華城電機合作，透過策略聯盟串聯 Noodoe EV 環島充電網及華城電機旗下 EValue 充電據點，鎖定全台百貨公司、飯店停車場等場域以及相容近千座公用充電站，滿足 Audi e-tron 車主日常通勤、假日出遊及環島長程旅行等多元化充電需求。

至於「高效充電服務」，台灣奧迪再度聯合新充電合作夥伴 EV OASIS 加入 Audi 充電服務行列中。EV OASIS 目前已於新竹湖口交流道，與台南交流道旁提供 120 kW 快速充電站服務，並且將於明年擴增至少 5 個快速充站點，包含台北、苗栗，台中，彰化以及嘉義。EV OASIS 拓點之餘也規劃使用綠色能源為電動車充電，更加友善我們的環境。

為進一步滿足車主對於高效充電站的需求，台灣奧迪也在五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心設置「Audi 極速充電站」，初步規劃了 Audi 內湖、Audi 濱江、Audi 新莊、Audi 新竹、Audi 台中及 Audi 高雄六個經銷據點，皆設置高達 180 kW 的高效充電服務，充電 10 分鐘即可滿足約 100 公里行駛里程的電力所需，更能輕鬆且快速開啟下一趟旅程。而台灣奧迪同時宣布「Audi 極速充電站」將開放給適用相同規格的電動車主使用，充電費率以 NT$ 12 / kWh 進行收費。

全新充電合作夥伴 EV OASIS。
全新充電合作夥伴 EV OASIS。
此外台灣奧迪也攜手 Audi 極速充電站合作夥伴飛宏科技公司，以及瑞典工業設備領導品牌 ABB，再加上以光電及能源科技研發工程人士所組成的專業綠能團隊 - 東陽能源科技公司，共同與多個政府機關接洽，期盼透過合作方式計畫設立高效充電示範站，結合便捷的地理位置優勢，讓純電生活據點網絡更加緊密，並於 Audi e-tron 上市之際，同步推出「純電生活方案」：

Audi e-tron 純電生活方案】

方案名稱

內容

家用充電

購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器

目的地充電

(自車主交車日起算)

可免費 12 個月使用 Noodoe EV 環島充電網服務

台灣奧迪提供 3800 元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下 EValue 充電據點或 EV OASIS 旗下充電裝置（兩品牌充電服務二選一）

高效充電

車主享有 2 萬元高效充電基金，可於全台 6 座「Audi 極速充電站」使用

註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供 2 倍之目的地充電補助金與高效充電基金

Audi e-tron | e-tron Sportback 除提供全車 5 年或 10 萬公里原廠保固之外，同時針對電動車的核心零件「鋰電池」模組，台灣奧迪亦提供 8 年或 16 萬公里保固，確保在保固期間內維持 70% 以上電池效能。為了消除車主對於電動車款日後維修保養的顧慮，台灣奧迪也為 Audi e-tron 專門成立電池維修管理中心，嚴格控管後續的售後服務品質及強化維修能量，提供安心的購車保障。

台灣消費者對電動車接受度日益升高，Audi e-tron | e-tron Sportback 50 車型於預售期間首波配額搶先完售，台灣奧迪於上市期間針對 Audi e-tron 推出全新車型 e-tron 55 quattro advanced，提供消費者更豐富的車型選擇。另於上市期間針對 Audi e-tron 50 quattro S line、e-tron 55 quattro advanced 及 Audi e-tron Sportback 50 quattro S line 等三款車型推出限量購車禮遇，訂車即可免費升級「全數位虛擬後視鏡套件」或「舒適套件」的專屬優惠（二種套件擇一）。

Audi e-tron 建議售價】

Audi e-tron 50 quattro S line

NT$ 304萬元

Audi e-tron 55 quattro advanced

NT$ 325萬元

Audi e-tron 55 quattro S line

NT$ 343萬元

Audi e-tron Sportback建議售價】

Audi e-tron Sportback 50 quattro S line

NT$ 318萬元

Audi e-tron Sportback 55 quattro S line                           

NT$ 357萬元

 
 

 

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