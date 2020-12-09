▲ Audi e-tron SUV/Sportback 五車型 304 萬起，純電生活方案同步登場

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台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers。

× 台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers。

Audi e-tron 率先車壇首度搭載全數位虛擬後視鏡

Audi全數位虛擬後視鏡。

× Audi全數位虛擬後視鏡。

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Audi 空氣力學。

× Audi 空氣力學。

前衛科技座艙結合安全駕駛輔助系統



Audi e-tron 搭載直覺化智慧操作介面「12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus」與中控雙層高畫質觸控螢幕，而車室座艙受惠於底盤軸距達 2,928 mm 及後座平整化設計的優勢，前後座皆擁有寬敞的駕乘空間，延伸至後行李箱容量，在標準乘坐模式下，Audi e-tron | e-tron Sportback 後行李箱分別擁有 660 公升與 615 公升置物空間，而後座椅背傾倒模式則可擴充至 1,725 公升與 1,665 公升，同時車頭也額外提供 60 公升的承載空間，提供實用的空間機能性。另外全車系皆標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統。



Audi e-tron 後座空間。

× Audi e-tron 後座空間。

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電動化 quattro 操控與安全兼具



車系編成方面，Audi e-tron | e-tron Sportback 均提供 55 quattro及 50 quattro 兩款動力選擇，其純電動力系統透過總輸出功率分別達 300 kW 和 230 kW 的雙電動馬達模組，並融入 quattro 恆時四輪傳動科技，不僅傳輸效率更高、動態反應更快，整體加速與操控表現也具備優異水準。在雙電動馬達的加持下，50 quattro 車型可輸出313 PS 及 664 Nm 最大扭力表現，0~100 km/h 加速只需 6.8 秒；而 55 quattro 車型更具備 408 PS 及 664 Nm 扭力峰值，僅需 5.7 秒即可完成 0~100 km/h 加速衝刺。



Audi e-tron 搭載嶄新的電動化 quattro 恆時四輪傳動系統，不僅具備過往在各式地形上優異的牽引力和動力傳遞，受惠於純電動力平台的優勢，能夠更敏捷地在前後車軸之間調整出最佳化的驅動扭力分配。在一般的道路行駛模式下仰賴後軸電動馬達的動力輸出，以維持最佳的電能效率使用。除此之外，Audi e-tron 全車系標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統，駕駛者可透過 Audi Drive Select 可程式車身動態系統切換七種不同阻尼與車高設定，並依據道路狀況、行車速度與駕駛偏好等因素調整車身高度，使其能因應各種地形、天候狀況，展現傑出的操控及動態反應。





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先進電能回收與溫度管理系統



Audi e-tron 更搭載多項創新科技，設置於座艙下方平整的水冷式高容量鋰電池組，可分別儲存 71 kWh (50 quattro) 與95 kWh (55 quattro) 總電量，同時保持在 396 V 定額電壓下穩定運作，讓 Audi e-tron 能穩定維持高效的高原式充電曲線，並以最高達 150 kW 的充電功率覆蓋大部分充電過程，0 ~ 80% 僅需約 30 分鐘，充電 10 分鐘即可行駛約 115 公里，提供絕佳優勢並大幅減少充電所需時間。此外 Audi e-tron 先進的熱能管理系統，透過內建的加熱幫浦可有效運用高壓電模組運作時所產生的熱能，確保電池壽命以及可重複充放電的效能。





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Audi 極速充電站。

× Audi 極速充電站。

三方合作全方位打造多元化充電服務網路



為有效降低 Audi e-tron 車主的里程焦慮，台灣奧迪致力打造電動車友善的純電用車環境，自去年起即超前部署，積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈。台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，整合多方資源以尋求最適合台灣電動車車主的充電環境，不僅僅為了滿足 Audi e-tron 車主充電需求，更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。



在「家用充電服務」方面，Audi 選擇與台灣本土公司 Noodoe（拓連科技）合作，借重 Noodoe 在北美設立充電站數年所學習到的經驗跟技術，並結合對台灣的居住環境的了解，打造「Audi x Noodoe Home Check 行動安裝管理平台」；透過流程的整合，消費者可以預先進行線上評估，協助消費者在購買 Audi e-tron 之前，事先判斷住家安裝充電樁設備的可行性，並且協助續的社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等前置作業等，Audi 前線業務人員與 Noodoe 將會為車主一同把關所有流程細節，藉由貼心完善的一站式服務，大幅減輕車主安裝家用充電樁的煩惱與時間成本。



Audi X Noodoe EV Network。

× Audi X Noodoe EV Network。

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全新充電合作夥伴 EV OASIS。

× 全新充電合作夥伴 EV OASIS。

方案名稱



內容



家用充電



購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器



目的地充電



(自車主交車日起算)



可免費 12 個月使用 Noodoe EV 環島充電網服務



台灣奧迪提供 3800 元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下 EValue 充電據點或 EV OASIS 旗下充電裝置（兩品牌充電服務二選一）



高效充電



車主享有 2 萬元高效充電基金，可於全台 6 座「Audi 極速充電站」使用



註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供 2 倍之目的地充電補助金與高效充電基金





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Audi e-tron 50 quattro S line



NT$ 304萬元



Audi e-tron 55 quattro advanced



NT$ 325萬元



Audi e-tron 55 quattro S line



NT$ 343萬元





Audi e-tron Sportback 50 quattro S line



NT$ 318萬元



Audi e-tron Sportback 55 quattro S line



NT$ 357萬元



