修憲論壇／修憲門檻「太誇張」　羅承宗提出下修兩條路

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午後第二場論壇主題為《修門檻與立委席次 如何調整才是青年要的？》，談到論到修憲門檻等議題。「這個門檻其實滿誇張的。」羅承宗說，這個門檻是2005年當時的立委「搞」出來的，但若是依照當時候時空背景，那時候修憲的立委席次也達不到這個門檻，也就是說，當時的國會創造出一個不可能的門檻，然後再叫後代來「試看看」。
「這個東西（修憲門檻）不改的話，等到在座年輕人都成了大叔，還是在做一樣的論壇。」至於要怎麼改？羅承宗認為，目前有兩條路，一是最直接的方法，就是召開修憲委員會並投票高過這個門檻，然後再把門檻下修，不過這條路相當艱難；第二條路就是請大法官釋憲，再直接下修，這涉及憲法的憲章與憲律的問題，這方案相對簡單，也是比較可行的路，「如果第一條路闖不過，多難看」。
羅承宗說，談到修憲真的是「時代的眼淚」，2005年那時候他就在研究相關議題，也與許多團體出過相當多本論述，但他從年輕人變成大叔，談了15年過去還是原地踏步，如果社會再不積極做一些事情，未來「實在很慘」。
說到目前修憲最夯的下修公民權至18歲議題，這其實就顯露出目前憲法的不合適宜。羅承宗指出，此議題已經不是很進步的法案，譬如日本在16歲就能進行地方公民投票；而當初憲法會規定20歲才能投票，是在1940年代，「當初有多少文盲？這個與現在時空背景差太多了」。
羅承宗強調，憲法沒那麼複雜，只是處理人權跟政府組織兩個問題，在人權部分，1789年法國人權宣言中就宣示，「沒有保障人權的憲法，不得謂之有憲法的社會」，所以可說人權保障才是憲法的目的，所謂定義政府組織只是其次。
羅承宗表示，憲法的保障人權，也不是只有現在正在談論的參政權，也可以談到世族住房的議題，引述知名社會學家馬克思（Karl Marx）的話，「所謂資本主義，就是開一家肉店讓人民有買肉的權利，但人民買不起肉」，而現在的房地產就是政府讓年輕人有自由買房的權利，但你買不起房；若是未來憲法能夠保障年輕人有買房的權利，讓房地產不能作為階級炒作的工具，「這有多美好」。
最後，羅承宗再談回憲法門檻的議題。他提到，目前憲法有分成兩大部分，一是有175條的憲法本文，二是有12條的憲法增修條文，其中前者占了94％，這是不可更動的，也就是說「台灣人的民意只能動到其他6％的憲法增修條文」；未來憲改的討論，其實可以動到本文，不用再拘泥在這6％當中。