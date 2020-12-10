特企／聖誕打卡新景點　全台第一間「FoodOpera食代館」

「FoodOpera食代館 」美食廣場，為新加坡「BreadTalk 麵包物語」集團旗下打造，有別於「FoodRepublic大食代」的台灣復古老街風格。是全台第一間採用南洋峇峇娘惹風格地磚及當地莫蘭迪色系牆面，呈現新加坡Katong區特有建築物與用餐氣氛的美食廣場。位於交通便利的台北蛋黃區，信義遠東百貨A13地下三樓，數擁空間坪數約250坪、310個座位的美食新天地。

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此外進駐於「FoodOpera食代館 」的餐飲品牌皆有著透明隔間廚房，為提供消費者全新的「視覺、觸覺、聽覺、味覺、感覺」五種體驗，從準備食材到現場餐點製作的過程，都能夠一覽無遺，在視覺上彷彿參觀了一場美食烹飪秀。

香港半世紀元朗老店這裡吃得到！「FoodOpera食代館 」薈萃亞洲馳名餐飲品牌，新加坡名店、正宗南洋料理、台灣市場受歡迎的日式與韓式料理通通有！







「FoodOpera食代館」不吝嗇的在年末釋出三項聖誕大禮！





第一重：全場不限餐飲櫃位，結帳總金額享超狂折扣。12/17(四)全場五折、12/18(五)全場七折、12/19(六)全場九折，讓民眾不用傷荷包也能享盡異國美食！





第二重：12/20 – 12/25 連續六天，額外加碼聖誕好禮，只要一枚$10元銅板，即可嚐遍各式異國小點心，每日早上11點開賣，限量30份，想要滿足口福的朋友千萬不要錯過！





第三重：更與法國知名香水品牌adopt’合作，以新加坡國花 —— 蘭花芬芳系列為主，明年一月起只要在「FoodOpera食代館」消費滿額，即享多款法國香水adopt’超值加購價！讓民眾能夠於疫情下半年，不用出國也能歡歡喜喜。



