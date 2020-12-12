西屯文修停車場公車迴轉險象環生 議員要求一週改善
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-12 11:55:24
台中市西屯區文修停車場公車停靠站是多家公車業者的起訖休息站，也因公車多在此站的漢翔路和烈美街路口180度迴轉發車，引發用路人抱怨險象環生，市議員林祈烽(11)日邀集公路總局台中監理所、交通局、警察局等單位官員到場會勘，要求在一週內協調解決這個問題，以保障其他用路人的行車安全。
林祈烽表示，接獲當地居民陳情，指稱文修停車場因是多家公車業者的發車點兼休息站，公車都在漢翔路與烈美街口來大迴轉，也因公車車體龐大，迴轉時明明是打左轉方向燈，卻要先往右行駛到路邊再進行迴轉，許多用路人因不明瞭公車到底是要右轉或左轉，想直行時就被公車的「大外割」迴轉嚇到，也有人因暫停在路口等公車迴轉，卻被後方車輛擦撞，所幸都沒有什麼大礙，民眾要求市府要想辦法改善這個路口的號誌或設立標示牌，預防因公車的迴轉造成交通意外事故。林祈烽邀集立法委員張廖萬堅服務處主任蔡明燉、西安里里長徐文電、公路總局台中監理所、市府交通局、警察局、西屯區公所等單位官員，以及包括台中客運等7家客運業者一同到場現勘，討論要如何改善因公車在這個路口大迴轉的交通問題。
林祈烽表示，文修停車場是公車業者行經西屯及逢甲商圈的發車站之一，同時也是終點休息站，每天往來班次頻繁，如果公車沒有在漢翔路與烈美街口迴轉，是否可引導公車順著道路右轉彎開出站？或是附近是否還有人車較稀少的大路口可供公車迴轉？如果公車一定要在該路口迴轉，交通局和警察局是否能夠再增設號誌或警告標示，提醒行經此路口的駕駛要注意公車的迴轉路況等等。市府交通局表示，將把問題帶回去和公車業者一同商討，一週內提出解決方案，保障公車駕駛和路口用路人的行駛安全。