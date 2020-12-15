【試駕】沒開過Skoda Superb 1.5 TSI 不要覺得它只是入門!

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說起這次的試駕活動不禁幫Skoda Taiwan捏了一把冷汗，我們都知道由奢入簡難的道理，不管配備還是動力都套用這句俗諺，少有品牌先把頂規車型推出來給媒體試駕再推入門等級，雖然心裡明白是不同的產品定位，但難免還是會與之前的高階版本作個對比，但Skoda敢這樣做肯定有它的道理，自發表會宣布正式售價後，原定122.9萬的Superb 1.5 TSI在年底前訂車不僅享有119.9萬的優惠，還加贈價值6萬元選配價的Matrix LED智慧複眼頭燈，每次Skoda舉辦新車發表都以超乎各方期待之姿開出，這次Superb小改款當然也不例外，確實便宜的價格確實能在第一時間吸引消費者目光，但絕不僅於價格上的優勢那麼簡單，這款入門車還有許多配備是高於同級甚至超乎預期的方式呈現。
首先在外觀上最大差異便是採四門設定的房車版，其車頂線條在C柱之前便迅速下切，與旅行車相比感覺多一節車尾的外觀大異其趣，也少了更具個性的黑化套件與車頂行李架加持，17吋的輪圈也比2.0升來的小，多的是以更豐富的鍍鉻件作為增添質感的點綴，且通常入門車型的頭燈也會比高階車型來的簡易以作等級區分，例如換上成本較低的鹵素光緣便是最常見的手法，但這次Superb 1.5 TSI卻打破這個規則，全車系一律採用Matrix LED智慧複眼頭燈作為標配項目，但前題是年底前購車才有這個優惠，之後想擁有這款高科技頭燈必須加價6萬元才能擁有。
值得一提的是這組Matrix LED智慧複眼頭燈即便要價不斐，但真心建議就算優惠期結束也要狠下心列為必選項目，怎麼說? 過去頭燈想擁有多樣的光形變化通常是透過機械方式調整，但機械有它一定的先天限制，例如可變角度或調整速度等，這次導入的Matrix智慧複眼頭燈則是利用LED快速點燈及無段亮度調整的特性，透過內建的14組LED模組創造出無限的光形變化，作動原理是當遠光燈狀態切換至自動模式時，系統便透過前擋風玻璃上方的攝影鏡頭對前方路況進行偵測，當前方無車時會盡量讓光源照射至最遠處，若前方有車時則會關閉或減弱部分光源，以避免直接照射前方車輛的後擋風玻璃造成眩光，但擋風玻璃以下及兩側道路還是維持著高亮度及高遠度的狀態提供最佳的視覺辨識，如果同時對向也有來車經過，此時靠近對向之頭燈也會即時調整光形避免光線直射對向車輛，但另一側頭燈仍會以遠光燈模式持續照亮前路線，第一次體驗這套系統會覺得非常神奇，光形變換之快好像在跳舞一般，也能達到過去機械控制所無法達成的新境界，但作動條件必須在時速30 km/h以上並啟動自動遠光燈功能，當時速達90 km/h以上則會主動開啟這項功能。
內裝布局基本上與2.0升版本相似，較為顯眼處僅差在飾板與座椅材質的不同，也未配置提升熱血程度的換檔撥片與駕駛模式選擇鍵，其餘像是運動感十足的雙幅方向盤、9.2吋觸控螢幕、電子手煞車、Type-C充電口這些皆是1.5 TSI的標準配備，不過一樣的Android Auto功能目前仍在認證中，目前僅支援Apple Carplay與鏡射功能，未來若增加Android Auto後先行購買之車主可回原廠更新，再來就是少了倒車顯影功能，僅有後方物件距離的雷達偵測圖示，若要選購倒車攝影鏡頭必須加價2萬元，其餘像是主打的9氣囊、ACC主動定速跟車、車道維持及偏移警示、盲點偵測、後方來車警示、後方倒車警示、倒車自動煞車這些依舊是全車系的標配項目，當然最令人津津樂道的超寬敞後座空間及行李廂置放能力仍是同級對手無可比擬的強項。
動力部分搭載的是與Scala、Kamiq相同之1.5升4缸渦輪增壓引擎，這具引擎試駕過多次對其輸出已相當熟悉，150匹的最大馬力搭配25.5公斤米的扭力峰值在小車上開起來得心應手，且還有ACT氣缸歇止技術，低負荷時僅有兩缸噴油，也讓這部中大型房車表現出15.2 km/l的優異油耗，但在車重增加約200公斤後是否還能維持輕盈的操作感受? 實際上路後這具引擎在低轉狀態的提速反應算的上靈活，同樣保有輕快的起步感受，但與2.0升引擎比起來加速感還是有一定差距，不過起步的力道傳遞是飽滿的，沒有一絲絲小引擎硬拖大車的無力感，山路上以標準模式行駛，在檔位切換的節奏上因小排氣量扭力輸出的先天限制感到有些落差，不過切換至反應更靈敏的S檔後會大幅消弭掉這種落差感，變速箱會盡量維持在低檔位以獲取更高的扭力輸出，讓出彎的加速反應更為直接，說實在要不是我們開過這麼多大馬力的車，不然此般設定對多數駕駛者而言已超過平日所需，除非你是閱車無數的熱血愛好者那就另當別論。
底盤設定也是我對這代Superb大為讚賞之處，柔韌中帶有Q度的回饋反應比起運動化設定的Sportline版還要得我心，壓過坑洞反應雖不至於無感，但也不會過於強調性能往硬的方向靠攏，那種經過柔化的細膩處理足以越級打怪，舒適度的表現作為後座買家專車何嘗不可，即便試駕當天下雨路況濕滑，但這具MQB底盤所帶給駕駛者的信心絲毫不減，無論是平路的舒適性或是山路的側傾抑制都表現得相當夠水準，拿來當作主管用車、自駕或家庭用車皆能符合各種消費者的需求，只要不拿來Off-Road都好，Superb就是這樣一部全能、務實且高CP值的選擇，如果你跟我一樣對休旅車提不起太多興趣，又想用最划算的價格買到一部功能全面的歐系進口房車，Skoda Superb 1.5 TSI千萬不能錯過!
| Skoda Superb 1.5 TSI菁英版規格表
| 長寬高(mm)
| 4869/1864/1469
| 軸距(mm)
| 2841
| 車重(kg)
| 1470
| 引擎型式
| 直列4缸渦輪汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1498
| 最大馬力(hp)
| 150
| 最大扭力(kgm)
| 25.5
| 變速系統
| 7速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 215/55 R17
| 後輪尺寸
| 215/55 R17
| 平均油耗(km/l)
| 15.2
| 售價(萬元)
| 122.9