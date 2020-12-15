超狂頂加戶「種榕樹、蓋魚池」　恐害47年老屋變危樓

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

超狂頂加戶「種榕樹、蓋魚池」　恐害47年老屋變危樓

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-12-15 11:29:03

坐落在台北市大安區信義路四段精華地段的一棟47年老屋，因為5樓住戶在頂樓加蓋魚池、並種植榕樹，造成公寓結構損壞，四樓三樓皆因此嚴重漏水，民眾不堪其擾向國民黨台北市議員李柏毅投訴，希望透過市府單位協助處理，解決公寓隱患。
▲坐落在台北市大安區信義路四段精華地段的一棟47年老屋，因為5樓住戶在頂樓加蓋魚池、並種植榕樹，造成公寓結構損壞，四樓三樓皆因此嚴重漏水，民眾不堪其擾向國民黨台北市議員李柏毅投訴，希望透過市府單位協助處理，解決公寓隱患。（圖／李柏毅辦公室提供）
坐落在台北市大安區信義路四段精華地段的一棟47年老屋，因為5樓住戶在頂樓加蓋魚池、並種植榕樹，造成公寓結構損壞，四樓三樓皆因此嚴重漏水，民眾不堪其擾向國民黨台北市議員李柏毅投訴，希望透過市府單位協助處理，解決公寓隱患。該棟老屋居民也擔心，要是再放任下去，47年老屋恐怕將成為危樓。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲該棟公寓的五樓住戶，因為在頂樓種植榕樹，生命力極強的樹根除了在五樓盤根錯節外，也持續向下延伸到三樓及四樓，破壞公寓建築結構，讓樓下民眾苦不堪言。（圖／李柏毅辦公室提供）
▲該棟公寓的五樓住戶，因為在頂樓種植榕樹，生命力極強的樹根除了在五樓盤根錯節外，也持續向下延伸到三樓及四樓，破壞公寓建築結構，讓樓下民眾苦不堪言。（圖／李柏毅辦公室提供）
該動的陳情住戶蔡先生表示，五樓屋主除了在頂樓加蓋種植榕樹外，更建造魚池養鯉魚，「這棟47年的老舊公寓，其結構可以負荷嗎？」蔡先生說，「那棵榕樹不砍除，渗水和滴水問題永遠無解，五樓業主明知但作視不理、毫無人性。」蔡先生更直言，同時五樓到頂樓，設下門禁嚴重違反消防法規，倘若不幸的意外發生，整棟公寓的人將置於危險之中。
▲除了種植榕樹外，該棟五樓住戶更是直接在頂樓加蓋「鯉魚池」，而魚池向下漏水的情況相當嚴重，雖然樓下住戶有找裝潢補強防水，不過在榕樹樹根的入侵下，根本無法根治漏水。（圖／李柏毅辦公室提供）
▲除了種植榕樹外，該棟五樓住戶更是直接在頂樓加蓋「鯉魚池」，而魚池向下漏水的情況相當嚴重，雖然樓下住戶有找裝潢補強防水，不過在榕樹樹根的入侵下，根本無法根治漏水。（圖／李柏毅辦公室提供）
而台北市議員李柏毅則表示，雖然大樓內部的糾紛屬私權，但對五樓頂的空間就算是約定專用部分，5樓住戶應善盡管理維護責任，「今天他放任榕樹生長，讓他竄根得這麼嚴重，導致4樓與3樓的住戶牆面、天花板破損漏水，針對5樓住戶未盡責任部分，建管處應出面積極處理。」李柏毅說，「5樓住戶不願積極處理榕樹生長問題，已經造成4樓與5樓住戶損害，已有危害公共安全之虞，即便頂樓加蓋的部分屬於市府的既存違建，但是在影響公共安全的大前提之下，這些既存違建應予以拆除」。
▲樓下二樓至四樓的住戶，房屋內部牆壁不僅充斥壁癌與掉漆問題，更有住戶磁磚整個發霉，二樓的住戶甚至已經開始滲水。（圖／陳情民眾提供）
▲樓下二樓至四樓的住戶，房屋內部牆壁不僅充斥壁癌與掉漆問題，更有住戶磁磚整個發霉，二樓的住戶甚至已經開始滲水。（圖／陳情民眾提供）
李柏毅今天（15日）上午，也邀集建管處及消防局，到該棟公寓進行勘查。建管處方面表示，案址位置的頂樓加蓋屬於查報在案的既存違建，但是造成其公安影響，將會請使用科、公寓科、查報隊積極處理，以協助解決住戶安全問題。而消防局方面也針對消防通道問題作出回應，強調五層樓以下公寓僅單一逃生路線，需要保持暢通，才能維護住戶安全，需要請市政府建管處盡速發文改善。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀