超狂頂加戶「種榕樹、蓋魚池」　恐害47年老屋變危樓

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該動的陳情住戶蔡先生表示，五樓屋主除了在頂樓加蓋種植榕樹外，更建造魚池養鯉魚，「這棟47年的老舊公寓，其結構可以負荷嗎？」蔡先生說，「那棵榕樹不砍除，渗水和滴水問題永遠無解，五樓業主明知但作視不理、毫無人性。」蔡先生更直言，同時五樓到頂樓，設下門禁嚴重違反消防法規，倘若不幸的意外發生，整棟公寓的人將置於危險之中。
而台北市議員李柏毅則表示，雖然大樓內部的糾紛屬私權，但對五樓頂的空間就算是約定專用部分，5樓住戶應善盡管理維護責任，「今天他放任榕樹生長，讓他竄根得這麼嚴重，導致4樓與3樓的住戶牆面、天花板破損漏水，針對5樓住戶未盡責任部分，建管處應出面積極處理。」李柏毅說，「5樓住戶不願積極處理榕樹生長問題，已經造成4樓與5樓住戶損害，已有危害公共安全之虞，即便頂樓加蓋的部分屬於市府的既存違建，但是在影響公共安全的大前提之下，這些既存違建應予以拆除」。
李柏毅今天（15日）上午，也邀集建管處及消防局，到該棟公寓進行勘查。建管處方面表示，案址位置的頂樓加蓋屬於查報在案的既存違建，但是造成其公安影響，將會請使用科、公寓科、查報隊積極處理，以協助解決住戶安全問題。而消防局方面也針對消防通道問題作出回應，強調五層樓以下公寓僅單一逃生路線，需要保持暢通，才能維護住戶安全，需要請市政府建管處盡速發文改善。