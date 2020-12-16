特企／韓食控衝一波！「韓虎嘯」新北首店登場

今年沒辦法飛出國過聖誕，一個人也能享受道地韓式料理，Global Mall新北中和繼走健康網美路線、首賣活海鮮的「22:02火鍋。樂活」進駐，接著「韓虎嘯」新北首店登場，以EXPRESS新型態主打韓式個人定食餐，即日起試營運，12月17日正式開幕，並推出獨家多重好康，「99元享湯定食」12月16日推一日限定限量99元享湯定食套餐，限量50名；12月17及18 日，推「168元享個人定食」能168元優惠價享用道地韓式個人湯定食，每日限量20名；12月17至25日還推銅板價加價享招牌水原炸雞、還有消費滿額享折價券等多種優惠。

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看準新北中和小家庭或個人用餐居多，「韓虎嘯EXPRESS」主推韓式個人定食，從一人到一家人都可以品嚐，招牌湯定食共有八種特製湯頭，由韓國產地直送醬料調配，包括淳昌辣醬、青松大醬、牛奶起司、韓式泡菜等，還有獨家EXPRESS才品嚐得到的老虎咖哩，還附贈海苔白飯，推薦價258元起，搭配招牌韓式經典小菜及咖哩吃到飽，享受一秒到韓國的用餐感受。此外，還有多道經典韓式料理，像是多種口味的韓式炸雞、海鮮煎餅、韓國炒雜菜、石鍋拌飯等，像是超夯的水原炸雞，肉質鮮嫩裹上獨特醬汁，口感辛香外皮酥脆，一口咬下超療癒，推薦價98元，或是鮮嫩多汁的烤牛小排，肥瘦均勻、淋上獨門醬汁，香氣十足，推薦價328元。

歡慶開幕，推多項獨家好康，不僅有一日限定限量「99元享湯定食」優惠，12月16日可以99元享湯定食套餐(最高價值328元)；12月17日、18日則推「168元享個人定食優惠」168元優惠價享用道地韓式湯定食，八種特製湯頭任意選。看準年底聚餐熱，12月17日至25日只要出示韓虎嘯IG按讚畫面可以50元加價享限量水原炸雞(原價98元) ；12月17日至31日韓虎嘯Line會員單次消費滿500元即可獲得50元折價券，滿1,000元可獲得100元折價券，最高可獲得300元折價券。





「韓虎嘯」新北首店 Global Mall新北中和4樓





「99元享湯定食」12/16可以99元享湯定食套餐(最高價值328元)，限量50名，用餐時間限制60分鐘





「168元享個人定食」12/17、12/18兩日限定，能168元優惠價享用道地韓式湯定食，每日限量20名，用餐時間限制60分鐘





12/17-12/25 出示韓虎嘯IG按讚畫面可以50元加價享用水原炸雞(原價98元)、每桌限一份，限量50份





12/17-12/31韓虎嘯Line會員單次消費滿500元即可獲得50元折價券，滿1,000元可獲得100元折價券，最高可獲得300元折價券(Line發送，需加入好友才能領取折價券)，優惠限下次使用。

以上活動消費皆需達到低消，活動不可合併使用，另需收取每人20元清潔費。