禽糞堆肥場製造惡臭　居民誓言抗爭到底

二水鄉一家禽糞堆肥場，因堆放大量糞便挾帶惡臭，讓附近居民苦不堪言，今（16）日鄉長蘇界欽邀集廠商、縣府、居民及民代，召開第2次協調會，但仍未取得共識，居民說，惡臭影響我們生活品質，居民還當場成立自救會，誓言抗爭到底。

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▲禽糞堆肥場製造惡臭，二水鄉15村的村長已取得共識，會抗議到底。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲禽糞堆肥場製造惡臭，二水鄉15村的村長已取得共識，會抗議到底。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

田酪公司104年在二水鄉上豐村申請堆肥場，106年農政單位同意變更農業區特定地目事業用地，107年初開始營運，二水咖啡產銷班班長林俊陸指出，自田酪堆肥開始運轉後，該公司未做好防汙設施，除了村民要忍受陣陣臭味外，排放出來的糞肥汙水，也讓他的咖啡樹不是「瘋欉」就是枯委。

參加協調會的陳姓村民說，業者將回收的畜禽糞、農業廢棄資材等，以適當比例混合，在場內進行發酵，再送往製作有機天然肥料，但發酵過程會散發濃濃惡臭，工廠機具在清運時，翻攪讓味道伴隨風勢，「席捲」整個二水，不但影響居民，更影響觀光客到二水的興致。

▲二水鄉鄉長蘇界欽邀集廠商、縣府、居民及民代，召開第2次協調會，但仍未取得共識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲二水鄉鄉長蘇界欽邀集廠商、縣府、居民及民代，召開第2次協調會，但仍未取得共識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

當地住戶氣憤表示，她住在堆肥場對面，身受其害，家裡門窗只能緊閉，儘管這樣還是常常半夜被臭醒，餐桌上的美食是什麼味道都不知道；光化村長孔炳煌說，今天廠商說的他都聽不下去，給過一次機會了，15村的村長已取得共識，會抗議到底。

廠商代表陳月杏表示，去年協調會結束就找來專家協助，增設除臭房，透過水霧水洗降低異味，未來還會增加6支排風設施，搭配導風罩將風排到地下，搭配除臭房稀釋味道，強調堆肥場一直在進步，但民眾似乎不領情，只希望堆肥場搬走，還給居民一個乾淨無味的空氣。

二水鄉前鄉長鄭阿玥說，田樂從2018年營運開始，已經被投訴超過50次，去年12月25日協調，業者承諾會改善，但空氣異味仍存在，她生氣拍桌說道，廠商為了蓋掉味道，不知道用了什麼化學藥劑，刺激腦神經，讓民眾聞不到味道，相當可惡。

鄭阿玥指出，當地居民已給一年時間仍未改善，引起群眾強烈抗議，今（16）日上午在二水鄉公所召開協調會，村民要求遷廠，環保處要求限期改善，否則將採重罰不手軟。