21 年式 Subaru XV/Forester 配備升級 105.8 萬起正式登台
21 年式 Subaru XV/Forester 配備升級 105.8 萬起正式登台
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-16 19:55:02
Subaru 今日宣布 2021 年式 XV 與 Forester 全新到港，售價分別為 105.8 萬起與 112.8 萬起。
全新 Subru XV 八大配備有感升級在外觀上，原廠工程團隊將前保桿下擾流翼面積擴大，以向上拉升的保桿造型搭配向下收窄的水箱護罩，將全新 XV 勾勒出更銳利的線條來強化越野氣氛。搶眼的全新 18 吋鋁圈大膽運用動感細部線條，以雙色切削造型強化四輪的視覺效果。原廠也為全新 XV 新增「繽砂黃」新車色供消費者選擇。
在安全與便利性上，全新 21 年式 Subaru XV 針對 2.0i-S 與 2.0i-S EyeSight 等車型之上新增兩組駕駛座記憶功能、倒車後視鏡連動系統，可在排入 R 檔時同步作動，以及速控上鎖等多項配備升級。此外，更新增車前影像輔助系統，駕駛者可透過設置於方向盤右側的啟動按鈕進行操作，在多功能資訊幕查看顯示畫面，顯示車輛前方盲點區域，讓駕駛者掌握車輛周圍的環境狀況。
在操駕性能上，經過精心調教的前後懸吊系統，將圈簧係數和阻尼設定進行優化，全新XV 提供更清晰的路感回饋和更加直覺的駕駛操控感受。不僅如此，新搭載的 Si-Drive 雙模式動力控制系統，提供運動（Sport）及智慧（Intelligent）兩種駕駛模式選擇，能讓駕駛者能依照不同路況和情境變化操駕。而透過 SAWD 對稱式全時四輪驅動搭配全新脫困科技 X-Mode 雙模式附 HDC 陡坡緩降控制系統，強化 XV 的越野及脫困能力。
21 年式 Forester 標配全新 DMS智能駕駛警示系統
Forester 在全新 2021 年式更率先導入先進智慧科技配備，於 2.0i-L EyeSight 和 2.0i-S EyeSight 兩款車型中搭載「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，結合專注力警示、疲勞駕駛偵測警示及個人化智慧臉部辨識三大功能，降低駕駛因為疲憊或精神狀態不佳導致意外發生的可能性。
・若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。
- 專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若 EyeSight 偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
- 疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
・若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
全新 2021 年式 Subaru XV及 Forester 正式到港，台灣意美汽車敬邀全台消費者於 2020 年 12 月 19 日起至 Subaru 全台展示中心蒞臨鑑賞。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/
- 個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。
【全新 2021 年式 Subaru XV 正式建議售價】
【全新 2021 年式 Forester 正式建議售價】
車型
建議售價
新增配備項目
|XV 2.0i-S
105.8萬元
- 速控上鎖
- SI-DRIVE雙模式動力控制系統
- X-Mode雙模式附HDC陡坡緩降控制系統
- 駕駛座兩組記憶功能
- 車前影像輔助系統
- 倒車後視鏡連動系統
- 前保桿/水箱護罩全新造型
- 全新18吋鋁圈樣式
|XV 2.0i-S EyeSight
109.8萬元
車型
建議售價
新增配備項目
|Forester 2.0i-L EyeSight
112.8萬元
Driver Monitoring System
智能駕駛警示系統