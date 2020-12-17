新北耶誕攝影大賽　最大獎GOGORO 機車

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新北耶誕攝影大賽　最大獎GOGORO 機車

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-17 20:20:00

耶誕城攝影大賽
▲美叮美噹新北耶誕攝影大賽15日正式起跑！新北市觀光旅遊局邀請民眾在拍照打卡之餘，只要上傳影像到IG，就有機會參加抽獎。(圖/新北觀旅局提供)
美叮美噹新北耶誕攝影大賽15日正式起跑！新北市觀光旅遊局邀請民眾在拍照打卡之餘，只要上傳影像到IG，除了參加比賽，還有機會參加抽獎，最大獎有價值9萬多的GOGORO S3 ABS和IPHONE 12 PRO MAX等多達111項好禮，活動日期至2021年1月5日止。
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觀旅局表示，本次活動對象不限國籍與年齡，凡喜愛拍照打卡的民眾皆可報名參加，以「2020新北歡樂耶誕城」內發生的一切為拍攝對象，不限主題，自行選擇類別參賽。參賽類別分成4組：美拍組(一切美的)、歪腰組(會心一笑的)、梗圖組(梗圖創作)、影片組(30秒短片)等4組，另主辦單位特別設了「府中獎」，若拍攝府中燈區，就可多了參加這個獎項的機會。
這次活動總獎金達42萬元，各組將選出前三名、歡樂獎以及府中獎，此外活動提供111項好禮，最大獎為GOGORO S3 ABS，另有IPHONE 12 PRO MAX、DJI Mini2空拍機、Airpods Pro、統一超商禮券500元等幸運獎獎項，只要參與活動即有機會獲得。
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