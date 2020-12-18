福特六和產線智慧化展現具體成果，獲政府肯定支持，全新國產Focus Active同步下線亮相！

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福特六和汽車在台深耕48年，與時俱進持續提升，自2017年啟動5年超過40億投資計畫，實現生產設備更新、生產流程智慧化，以及新產品計畫。同時，在經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」支持、及桃園市政府協助下，串聯起在地產業供應鏈夥伴，加速智慧製造導入汽車產業應用，達成建構智慧工廠、培養跨領域人才，乃至於建立產業標竿與典範移轉，提升整體解決方案能力，其成果獲得肯定，成為台灣汽車智慧製造示範場域。在迎來最新成果的同時，福特六和亦獲得市場肯定創造近14年以來最佳銷售成績，於2020年累計前三季銷量年對年成長近35%，12月17日在經濟部工業局局長呂正華、桃園市政府市長鄭文燦共同見證下，福特六和正式對外展示汽車智慧製造最主要升級重點，打造出全台第一條彈性車身產線，可容納至多4款車型於同一產線生產，將產品開發時間縮短近一半，可有效增加生產效率，更有利於快速回應市場需求；同時，於此智慧產線所帶來的全新車款就是The All-New Ford Focus Active。
在福特六和汽車智慧製造成果展示中，亦搶先曝光即將於2021年完成部署的數位工廠新科技應用，鄭市長亦實際配戴上VR眼鏡，在虛擬實境的福特六和工廠內體驗未來汽車智慧製造的更多可能。
福特六和汽車總裁邴兆齊表示，「感謝經濟部工業局及桃園市政府的支持與指導，並肯定福特六和為專案示範場域，我們將持續攜手汽車供應鏈的重要夥伴，建構出更智慧化和高效能的汽車生產，實現產業升級，磨練世界級的競爭力。」
四大策略與三大科技運用 建構福特六和汽車智慧製造
如何滿足台灣消費者多樣化的需求，以及掌握智慧浪潮下工業型態轉變的契機，是製造升級與汽車產業對應市場的重點課題。經濟部工業局局長呂正華表示，「身為製造業要角的福特六和汽車推動『汽車智慧製造暨供應鏈品質推升計畫』，以中心廠帶領供應商的角度出發，帶動我國汽車製造業水準更上一級，帶來相當的經濟貢獻及就業機會，更是帶動零組件產業供應鏈的蓬勃發展。」
福特六和汽車智慧製造暨供應鏈品質推升計畫中，透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT數位聯網」、「AI決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條彈性車身產線，打造可以快速、彈性反應市場需求的生產製程，並具備以下特色：
- 以達到9成的自動化比例，創造同一條產線可容納4種車型同時生產的實力，且切換車型僅需30秒，並結合SCADA智慧產線整合監控系統，掌握生產進度。
- 率先導入智慧量測線上沖孔成型，由智慧機器人以視覺掃描組裝狀況，並修正製造參數以優化組裝工藝。
- 透過大數據蒐集分析，實現即時監控產品品質，並與供應夥伴共享參數，可快速反應品質問題對策。當中亦包含與全球Ford標準一致的三次元量測設備，提供快速、高精度、自動化的三維幾何量測，並可即時回傳量測結果至福特六和建構之雲端尺寸數據資料庫（FORD WBDM）產出圖示化報告，可快速進行數據比對與改善成果確認，使供應鏈廠商同步掌握與分析組裝數據，並即時調整生產程，幫助提升產品品質。
而為應對汽車製造現場多變的需求，福特六和也導入移動式雷射藍光量測儀，透過探針與雷射掃描器，可針對特定點與曲面進行快速量測，軟體換算後即可得出數據模型（CAD），其結果可讓工程單位快速比對標準，進一步結合3D列印進行樣品打造與問題對策驗證。
在智慧製造的範疇之外，福特六和汽車亦於成車測試中導入大數據運用，進行產品品質的把關，其導入的4 Poster路況模擬實驗室，由全球Ford體系蒐集各種嚴苛路況及車主使用經驗等，歸納出11種電腦路譜來模擬車輛實際行進於不同路面之震動幅度，能夠幫助檢測員系統性地快速判斷成車品質，確保交付高品質的車輛到消費者的手中。
桃園市長鄭文燦表示，「福特六和汽車在台深耕48年，於2017年啟動5年四十億投資計畫提升產業附加價值，也因這條以智慧機械打造的國內第一條多款車身彈性智慧產線，在生產、品質、銷售上都獲得很大的效益。福特六和汽車在桃園市這塊土地上與我們持續不斷地實踐共同的目標，打造汽車智慧製造，更是與桃園市政府共同推動產業創新升級與智慧城市發展的最佳示範。」
全球Ford趨勢即將在地落實 福特六和以VR虛擬實境與AR擴增實境打造數位工廠
百年之前Ford創辦人亨利．福特（Henry Ford）開發出世界第一條量產汽車的流水線，改變汽車製造的方式，而全球Ford也在百年後的現在，持續導入嶄新科技，幫助提升生產效率與品質。福特六和預計於2021年完成首波VR虛擬實境與AR擴充實境兩項科技運用之部署，打造更智慧的數位工廠。其中VR虛擬實境技術整合了產線設備與參數，建構出數位化的工廠模組，可透過VR視覺與操控設備模擬產線運作狀況，進行方案調整進而優化生產流程；不僅如此，VR虛擬實境亦將使全球Ford的優秀員工匯聚於同一個時間與空間之中，激發專才幫助產品開發。
AR擴增實境的運用，使產線上的員工能夠與遠端工程師與雲端資料庫進行即時連線，並將數據以相對直觀的模式投射在視線上，例如顯示虛擬的點焊位置於實體鈑件上，提高作業效率及準確度，AR應用也能輔助員工學習，進而提升福特六和員工之核心職能。
桃園市長鄭文燦於現場實際體驗，AR擴增實境與VR虛擬實境技術獲各國重視，可運用於多重領域，前景無限，福特六和與全球趨勢同步，融合硬體發展與軟體運用，建構良好的智慧製造生態系發展基礎，讓更多人看見桃園的潛力與實力。
感謝市場肯定 持續傾聽市場聲音 導入優質合適新產品
福特六和汽車始終重視市場的聲音，以及來自消費者的回饋，持續積極爭取新科技、新技術以及新產品的導入，透過產線智慧化升級，讓福特六和具備與全球福特標準一致的製造品質，誕生於此條產線的Ford Focus 與 Ford Kuga 雙雙創下優異佳績，分別於11月創下比去年同期提升近2成與4.5倍的銷售成長。
感謝市場肯定與消費者支持，福特六和將努力不懈，攜手政府單位、財團法人中衛發展中心與在地產業夥伴，共同創造智慧產業生態系，積極導入合適市場的優質產品，今日正式出廠的全新The All-New Ford Focus Active，即應證了福特六和實踐品牌對於消費者的承諾，福特六和將遠眺未來持續進步，推動台灣汽車產業永續發展。
那大家會好奇車商將工廠導入數位化、智慧化後，對消費者有何實質好處？首先就是更具彈性的生產線，可更有效的對應市場需求調節產能，進而可降低消費者待車時間，而在生產過程中，將各項數據建檔成為大數據庫，未來若車輛出現瑕疵或故障時，亦可回朔至生產時的數據，研究瑕疵是否與製造過程有關，可更有效的針對狀況做改善，並且同樣可建立數據資料，以利未來改善製程，在品質管理上也更具效率，讓消費者可以購買到更為安心的車輛。